Come trasformare il bagno nella stanza più trendy della casa

Arredare casa non è un gioco da ragazzi, soprattutto quando non si ha la possibilità di affidarsi a un professionista del settore. Se da un lato, però, tutti hanno sempre le idee abbastanza chiare quando si parla di salone, cucina e camera da letto, dall'altro non si sa mai cosa scegliere per il bagno: ecco quali sono i consigli per trasformalo nella stanza più trendy dell'appartamento.

Il bagno diventa un "rifugio in stile spa"

Secondo il Bath Trends Report 2026 della National Kitchen and Bath Association (NKBA), un bagno trendy deve essere personalizzato. Da qualche anno a questa parte, infatti, i bagni non sono più semplicemente gli ambienti della casa in cui ci si lava e ci si prende cura di se stessi, sono diventati una sorta di "rifugio in stile spa", capaci di riflettere il proprio stile di vita, la propria routine e le proprie preferenze estetiche. Il bagno deve comunicare calore proprio come il resto dell'appartamento e per farlo si può seguire la moda più gettonata del momento, quella di puntare tutto su colori caldi e terrosi (anche in fatto di rubinetteria e dettagli metallici). Così facendo, l'ambiente risulta raffinato ma allo stesso tempo confortevole, personalizzato ma allo stesso tempo funzionale.

Dal microcemento alle piastrelle colorate

Tra i trend del momento da seguire quando si arreda il bagno c'è quello del microcemento, un rivestimento decorativo testurizzato che, oltre a essere esteticamente super glamour, è anche impermeabile. Può essere installato anche su piastrelle già esistenti ed è caratterizzato da una texture che si abbina a qualsiasi colore, da quelli minimal a quelli rustici. Via libera, inoltre anche a zigrinature, scanalature e finiture martellate, tutti dettagli che avevano perso il loro fascino con il trionfo del minimalismo ma che ora sono tornati in voga, diventando simbolo di qualità artigianale. Tra le mode del momento, anche quella delle piastrelle a contrasto con il resto delle pareti, che devono essere decorate con fantasie sempre più originali, così da dare vita a spazi unici e accattivanti.