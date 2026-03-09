Come scegliere la vasca da bagno delle dimensioni giuste per la propria casa

State pensando di ristrutturare il bagno ma non sapete da che parte cominciare? Tutti coloro che intendono seguire la moda del momento, quella dell'arredamento in stile vintage, farebbero bene a puntare tutto sulla classica vasca da bagno, che può essere sia preferita alla doccia che abbinata a quest'ultima. La cosa che in pochi sanno è che scegliere la vasca giusta per le proprie esigenze non è un gioco da ragazzi, anzi, richiede molta attenzione: ecco tutti i consigli da seguire.

Vasca da bagno standard o personalizzata?

Quando si parla di vasche da bagno, bisogna sapere che esistono molti stili e tipologie tra cui scegliere ma il comfort dipende solo ed esclusivamente dalle dimensioni: se è troppo piccola, diventa praticamente impossibile da utilizzare, mentre troppo grande può sprecare una quantità eccessiva di acqua. Per evitare errori sarebbe bene evitare i modelli standard e personalizzarla in base all'altezza, alla corporatura e alle eventuali problematiche di chi la utilizzerà. Se si hanno dei bambini piccoli, ad esempio, sarebbe preferibile optare per una vasca con i bordi più bassi, mentre per gli anziani bisogna puntare tutto sulle vasche walk-in, ovvero con un sedile integrato da utilizzare regolarmente.

Vasca da bagno a parete

Vasca da bagno a parete o freestanding: quale scegliere?

Per scegliere il bagno giusto, inoltre, è fondamentale capire come lo si andrà a utilizzare, se per lunghi momenti di relax in ammollo oppure per rapidi risciacqui. Esistono i modelli con lo schienale reclinabile che sono perfetti per chi intende trascorrere ore e ore immerso nel più totale relax, mentre le varianti "a parete" vanno scelte da chi utilizza il bagno anche per rapidi risciacqui, quindi come doccia. Le vasche da bagno freestanding, ovvero a "libera installazione", sono invece la scelta ideale per chi desidera un ambiente super glamour ma allo stesso tempo funzionale (solitamente questi modelli vengono affiancati a cabine doccia iper contemporanee). Insomma, scegliere la vasca da bagno perfetta richiede non poca riflessione, soprattutto perché difficilmente la si cambierà nel corso degli anni.

