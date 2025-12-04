Il Clou Dancer è il colore dell’anno 2026 secondo Pantone

Il conto alla rovescia è terminato: il Pantone Institute ha annunciato qual è il colore dell'anno, quello che definirà "il nostro tempo" per tutto il 2026. Non si tratta di una semplice tonalità ma di una nuance capace di riflettere il momento culturale contemporaneo, influenzando le tendenze globali nel mondo della moda, del design, del make-up e della tecnologia. Lo scorso anno era stato il Mocha Mousse, un marrone morbido e avvolgente, a dominare la scena, mentre ora a essersi aggiudicato il titolo di Pantone Color of the Year 2026 è stato il Clou Dancer, un bianco simile a quello delle nuvole che comunica pace, calma e libertà.

Che colore è il Clou Dancer

Il colore dell'anno 2026 secondo Pantone è il Clou Dancer, ovvero il PANTONE 11-4201. Si tratta di un bianco neutro, morbido e fluttuante come le nuvole, capace di evocare pace e armonia in un mondo diventato troppo rumoroso. Laurie Pressman, Vicepresidente del Pantone Color Institute, ha spiegato: "Cerchiamo tregua, sollievo, disconnessione emotiva, iperstimolazione visiva. Vogliamo solo fare un passo indietro". L'obiettivo di questa nuance è proprio avere un'azione calmante in una società che ha quasi dimenticato il valore della riflessione e della tranquillità. Il Clou Dancer vuole essere una risposta visita all'esaurimento collettivo arrivato al suo culmine dopo la pandemia. Tecnologie in continua evoluzione, lavoro da remoto, iperconnessione: ormai non esiste più un momento in cui le persone non pensano a ciò che verrà dopo. Come sottolineato su tutti i profili social di Pantone, il Clou Dancer è un bianco che invita alla concentrazione, al relax, alla serenità, che permette alla mente di vagare e alla creatività di respirare, che dona luce, che stimola il rinnovamento.

Il Clou Dancer nella moda

Come succede ogni anno, anche questa volta a dare una piccola anticipazione del Pantone Colour of the Year erano state le tendenze fashion. Diversi mesi fa, quando l'annuncio del colore del 2026 non era ancora neppure in programma, sulle passerelle internazionali aveva già spopolato il Clou Dancer. Da Ralph Lauren a Dior, da N.21 a Ermanno Scervino, da Saint Laurent a Moschino: le collezioni delle più grandi Maison di moda hanno reinterpretato il bianco in chiave contemporanea. Organze e chiffon hanno reso i look leggeri e fluttuanti ma a renderli d'impatto sono state le silhouette gonfie, le imbottiture oversize e le scollature profonde. Il Clou Dancer nella moda è sobrio, fresco, discreto, il simbolo per eccellenza di un'eleganza "confortevole" capace di essere super glamour.

Il Clou Dancer nel mondo beauty e nel design

Il colore del 2026 di Pantone influenza in modo evidente anche i trend beauty e quelli legati al mondo dell'interior design. Nei make-up bisogna dire addio ai colori vitaminici, agli eye-liner molto marcati e ai rossetti d'impatto, è arrivato il momento di dare spazio alle tinte eteree e angeliche, dagli ombretti bianchi ai lucidalabbra trasparenti, fino ad arrivare a qualche tocco shining appena accennato. Nell'universo della manicure a dominare è la nail-art minimal in total white, dai toni tenui del bianco latte a quelli più strong del bianco gesso. Nell'arredamento, invece, il Clou Dancer punta a rendere gli ambienti sereni e spaziosi. Via libera, dunque, al minimalismo ma decisamente più dolce e romantico rispetto allo stile nordico. Mobili dalle forme arrotondate, tessuti morbidi, camere da letto ariose e bagni in stile spa: a dominare deve essere il bianco, a patto che lo si personalizzi col proprio estro e che non lo si renda spoglio.

Come viene scelto il Pantone Colour of the Year

Come da tradizione, l'inizio di dicembre coincide con il momento dell'anno in cui Pantone annuncia il suo Colour of the Year. Come è possibile che la nuance indicata riesca sempre a rappresentare in modo impeccabile il mood globale del nuovo anno? La community di designer e appassionati di colore che fanno parte del Pantone Institute sanno bene che esiste una connessione profonda tra colore e cultura, dunque, grazie a studi e analisi specifiche, selezionano attentamente la palette che meglio riflette il desiderio collettivo e l'attitudine generale. Il colore può incarnare un'idea, un'emozione, un concetto, un colore rappresenta un linguaggio universale capace di andare oltre limiti linguistici e culturali. Pantone, con i suoi codici univoci, permette una comunicazione precisa e coerente a livello internazionale ed è per questo che il suo annuncio del Colour of the Year è sempre un evento mediatico super atteso.