I colori di tendenza dell’autunno 2025 per la casa: quali tonalità scegliere per pareti e arredamento

Per l’autunno 2025 ormai alle porte abbiamo selezionato i migliori colori di tendenza per la casa, da usare sia per l’arredamento che per le pareti: ecco quali sono le nuance da usare e le mode da seguire.

@casadesignworld

L'autunno 2025 sta per cominciare e in molti vogliono già conoscere i trend che spopoleranno nella nuova stagione, così da essere sempre sul pezzo in fatto di mode e tendenze. Nel mondo dell'interior design, in particolare, saranno alcuni specifici colori a dominare la scena. Che si tratti di arredamento o semplicemente di pareti, non importa, l'unica cosa certa è che alcune nuance saranno assolutamente dei must all'interno della casa. Ecco la nostra selezione di migliori colori di tendenza per la casa, dalle tinte tipiche di questo periodo (come il verde salvia e il terracota) fino ad arrivare al colore Pantone dell'anno, il Mocha Mousse.

L'arredamento in verde, dal salvia all'oliva

Tra i colori tipici dell'autunno non può che esserci il verde, soprattutto nelle sfumature del salvia e dell'oliva che ricordano il mondo della natura. Dove usare queste nuance? Sono perfette per le camere da letto, visto che trasmettono relax e tranquillità fin dal primo sguardo.

Ikea

L'ideale è dipingere una solo parete interamente in verde, lasciando le altre total white, così da non creare un ambiente troppo scuro o che a lungo andare potrebbe stancare. In soggiorno, invece, si può optare per dei semplici dettagli in verde oliva o salvia, dai tappeti alle tende, fino ad arrivare alle coperture per i divani.

Maison Du Monde

Cosa dire della cucina? In questo caso sarebbe bene abbinare il verde al legno, anche se c'è la possibilità che i mobili in queste tinte potrebbero risultare già fuori moda l'anno prossimo.

13.1 Architecture & Decor

Il color terracotta è tra i must dell'autunno 2025

Il color terracotta è in assoluto il simbolo dell'autunno, una tinta calda che ricorda sia la terra che le foglie che cadono. Si tratta di una nuance perfetta per la cucina o per una zona living con angolo cottura: rende l'atmosfera rustica e allo stesso tempo ravvivano gli spazi conviviali.

Aerre Italia

Per la camera da letto, invece, sarebbe bene evitare questa nuance, soprattutto quando si parla di pareti. Il motivo? Potrebbe risultare troppo aggressiva, dunque si potrebbe optare al massimo per qualche arredo, dal copriletto a delle scatole, oppure per un pavimento in cotto, l'ideale per aggiungere un tocco vintage all'ambiente. A quali colori abbinare il terracotta? All'arancione ruggine, al senape e al legno, tutte tinte che creano un perfetto mood autunnale. I più audaci possono non limitarsi semplicemente all'arredamento e tingere anche alcune delle pareti in questo colore.

Maison Du Monde

Arredi in Mocha Mousse

Il Mocha Mousse è stato eletto colore Pantone del 2025 e continuerà a spopolare in autunno, anche quando si parla di interior design. Comprende una palette molto variegata, dal cioccolata al caramello, fino ad arrivare al più scuro moka, e riesce sempre a donare all'ambiente un'atmosfera calorosa e rilassata.

Modulnova

I toni del marrone sono l'ideale per gli arredi di soggiorno e zone living, soprattutto se abbinati ad arancioni speziati, ad avorio e a cannella, mentre andrebbero evitati in camera da letto, dove sarebbe preferibile una tinta più rilassata come il verde o il blu.

Aerre Italia

Pareti in Mocha Mousse? Sì ma evitando le nuance troppo scure come il cioccolato e il moka che rischiano di rendere l'ambiente eccessivamente scuro. In questo caso, però, l'effetto super elegante è assolutamente assicurato.

Maison Du Monde

Giallo burro, il colore da avere in casa in autunno

Tra i colori simbolo dell'autunno 2025 c'è anche il giallo burro, una sfumatura del giallo calda che va nel pastello che ha cominciato a spopolare negli ultimi mesi.

Maison Du Monde

A quali ambienti della casa si adatta? Alla cucina e alla zona living, dove può essere abbinato al legno e ai toni del marrone. Da evitare, però, le pareti giallo burro: potrebbero diventare presto fuori moda. Se si vuole seguire il trend anche in camera da letto, sarebbe bene optare solo per qualche accessorio in questa tinta, dalle federe ai piumoni, fino ad arrivare a scatole e lampadari.