Kim Kardashian festeggia il compleanno in abito di pizzo trasparente (con intimo in vista) Kim Kardashian ha festeggiato il 42esimo compleanno con due look Dolce&Gabbana: uno scintillante e glamour di cristalli e uno di pizzo trasparente.

A cura di Giusy Dente

Per i look del 42esimo compleanno Kim Kardashian si è affidata alla sua Maison del cuore: Dolce&Gabbana. Nel suo guardaroba personale ci sono moltissimi capi di questo brand, con cui vanta un'amicizia di lunga data che coinvolge anche il resto della famiglia. L'influencer è la nuova musa del marchio e ha fatto da sylist-curatrice dell'ultima sfilata: è stata lei a selezionare i look ispirati alla Dolce Vita da portare in passerella. Ma non è tutto: la Casa di moda ha realizzato gli abiti di tutti gli invitati al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker (compreso quello della sposa). Non potevano che essere Dolce&Gabbana anche i due outfit per la festa di compleanno.

Gli outfit di Kim Kardashian al compleanno

Come sempre Kim Kardashian ha festeggiato il compleanno in grande stile. La seconda parte dei festeggiamenti si è svolta sul jet privato di Kylie Jenner. La neo 42enne ha scelto un look glamour e scintillante firmato Dolce&Gabbana composto da pantaloni e reggiseno entrambi ricoperti di cristalli. La sera prima, però, l'imprenditrice ha anche organizzato una cena con amici e parenti al ristorante.

Si è rivolta al suo brand preferito anche per questo party, ma optando per uno stile completamente diverso, all'insegna delle trasparenze. La cena a lume di candela è stata organizzata in ogni dettaglio dalla event planner Mindy Weiss e dal fiorista Jeff Leatham. Erano presenti diversi amici della festeggiata, sua madre Kris Jenner e le sue sorelle Khloe, Kylie, Kendall e Kourtney.

La festeggiata ha scelto un lungo abito bianco trasparente, senza spalline e interamente di pizzo di Dolce&Gabbana, un capo vintage. L'abito infatti fa parte dalla sfilata Primavera/Estate 1999, ma è l'esatta replica di quello nero apparso in passerella alla Milano Fashion Week di settembre. Lo ha abbinato a lingerie di raso nera in vista: reggiseno e coulotte sono biancheria intima della collezione Spring Summer 2023. Per completare il look ha aggiunto una micro Sicily Bag di cristalli e sandali candidi, coi lunghi capelli biondo platino sciolti sulle spalle: la diva della serata.