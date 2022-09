Kim Kardashian come Marilyn Monroe: è la nuova musa di Dolce&Gabbana Kim Kardashian è a Milano per lo show di Dolce&Gabbana. Con un video in cui veste i panni di Marilyn Monroe ha fatto intuire una collaborazione con la Maison.

Kim Kardashian veste nuovamente i panni di Marilyn Monroe, ma stavolta per una Casa di moda che ama particolarmente. L'imprenditrice ha catalizzato su di sé l'attenzione di tutti, al Met Gala 2022, con un abito ben preciso: non la creazione di una Maison di lusso, nemmeno un vestito creato appositamente per lei su misura. L'influencer ha infatti sfilato sul red carpet con uno degli abiti più iconici della storia del cinema e del costume, quello sfoggiato dalla diva Marilyn Monroe nel 1962, quando cantò la canzone di buon compleanno al presidente John F. Kennedy. E per farlo, si è anche sottoposta a una drastica dieta, per perdere peso velocemente. A distanza di alcuni mesi, rieccola in versione Marilyn Monroe, per lanciare un progetto speciale.

Kim Kardashian è ancora Marilyn Monroe

Una diva dai voluminosi capelli biondi indossa uno scintillante abito da sera, mentre sul retro di una limousine di lusso addenta un pezzo di pizza: fuori telecamere e fotografi cercano di rubarle uno scatto. Con questo promo Kim Kardashian, che nella clip interpreta Marilyn Monroe, ha fatto intendere che sarà alla Milano Fashion Week, dove sabato 24 settembre sfilerà Dolce&Gabbana.

La Maison presenterà la collezione donna Primavera/Estate 2023, a cui sembra che la 41enne abbia collaborato personalmente. Questa campagna arriva, tra l'altro, in contemporanea all'uscita nelle sale cinematografiche di Blonde, dove a vestire i panni della diva per eccellenza c'è l'attrice Ana de Armas. Il film debutterà poi su Netflix il 28 settembre.

Kim Kardashian collabora con Dolce&Gabbana

Kim Kardashian ha con Dolce&Gabban un legame di vecchia data. Al recente matrimonio della sorella Kourtney Kardashian, l'intera famiglia (sposa compresa) indossava abiti vintage della Maison, ripescati dagli archivi del decennio 1991-2001. In più, nel 2019 Kris e Kylie Jenner hanno posato sulla copertina di Harper's Bazaar in Dolce&Gabbana. E non è tutto: due cani della famiglia si chiamano proprio uno Dolce e l'altro Gabbana! Del nuovo progetto che lega l'imprenditrice alla Casa di moda non si sa molto.

Potrebbe essere la nuova testimonial del brand, o potrebbe sfilare in passerella o ancora, potrebbe aver realizzato una capsule per la nuova collezione. L'hashtag #ciaokim è per ora un mistero, che verrà certamente risolto durante l'attesissimo show alla Milano Fashion Week. Kim Kardashian è già in Italia: il primo look condiviso dal capoluogo lombardo, mentre usciva dagli uffici della Maison, è una tuta nera aderente con guanti firmata Dolce & Gabbana, impreziosita da gemme oversize, con guanti e tacchi. Cosa bolle in pentola?