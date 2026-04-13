Chi è Stefano Cantino, nuovo co-Ceo di Dolce&Gabbana dopo le dimissioni di Stefano Gabbana

Stefano Cantino

Dolce&Gabbana ha nominato Stefano Cantino co-ceo. Manterrà questo ruolo in azienda al fianco di Alfonso Dolce: il fratello di Domenico Dolce è già Presidente e amministratore delegato del Gruppo. La notizia è stata ufficializzata con una nota, ma era già nell'aria. Al momento delle dimissioni di Stefano Gabbana, infatti, era circolato il suo nome e si era ipotizzato un ingresso nella Maison in un ruolo di spicco. Così è stato. La nomina segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della Casa di moda, che sin dalla sua fondazione è stata sempre in mano ai suoi fondatori: Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno costruito intorno al brand una storia di successi e di fama internazionale, non senza difficoltà e controversie. Cantino è quindi il primo Ceo esterno. L'uscita di Gabbana sarebbe dovuta proprio al periodo di difficoltà economica dell'azienda, aggravato dalla generale crisi del lusso. Ci sarebbero 450 milioni di euro di debiti da gestire. Bloomberg, che per primo aveva dato la notizia delle dimissioni in esclusiva, ha parlato anche della possibile cessione di immobili e il rinnovo di licenze per incrementare la liquidità e il capitale. ne stilistica. I due fondatori continueranno comunque a gestire insieme la parte creativa, mantenendo quote pari al 40% ciascuno.

Stefano Cantino

Stefano Cantino dovrà portare avanti il percorso di transizione del modello organizzativo diDolce&Gabbana, da Brand Fashion ad Azienda di Lifestyle. Il nuovo co-Ceo ha alle spalle una formazione in Scienze Politiche all'Università di Torino e diverse esperienze nel settore fashion: ha lavorato per Prada, Louis Vuitton e Gucci, ricoprendo sempre ruoli di responsabilità in aera commerciale, comunicazione, marketing fino all'incarico più alto di Chief executive officer. Alfonso Dolce ha commentato: "Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce&Gabbana". Dal canto suo, il nuovo co-Ceo si è detto onorato dell'ingresso in azienda: "Rappresenta in maniera straordinaria l'eccellenza italiana nel mondo".