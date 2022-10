Kim Kardashian compie 42 anni: veste di cristalli per la festa sul jet privato Kim Kardashian ha festeggiato in grande stile, con famiglia e amici, il 42esimo compleanno: ha scelto un look scintillante e prezioso.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian ha compiuto 42 anni e li ha festeggiati in grande stile. L'imprenditrice venerdì ha organizzato una cena con le persone più care. Ha trascorso la serata con la sorella Kourtney, sua madre Kris Jenner, le sorelle Kylie e Kendall Jenner, Travis Barker e altri. Il gruppo ha cenato a Calabasas in California e la festeggiata ha indossato un abito bianco di pizzo completamente trasparente con lingerie nera in vista. La sera seguente i festeggiamenti sono proseguiti, ma con qualche incidente di percorso: per l'occasione l'influencer ha scelto un look scintillante.

Il compleanno di Kim Kardashian

La seconda parte dei festeggiamenti si è svolta sul jet privato di Kylie Jenner. Il programma era volare da Los Angeles a Las Vegas, ma a causa delle condizioni meteo avverse (raffiche di vento troppo forti), il jet è tornato indietro prima di atterrare a destinazione. Ovviamente la festeggiata e i suoi ospiti non si sono persi d'animo e hanno salvato il party con un piano B: prima gelatine e hamburger a bordo, infine tutta la notte in giro su un bus party.

Per celebrare la ricorrenza, l'influencer ha scelto un look scintillante, con cui era impossibile passare inosservata. Ha abbinato a un paio di pantaloni color argento ricoperti di cristalli, un reggiseno di Dolce&Gabbana e un vistoso chocker della stessa Maison. La neo 42enne, così come il resto della famiglia, ha un rapporto molto stretto con il brand.

Il marchio ha interamente vestito tutti gli invitati al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker (sposa compresa) e di recente l'influencer ha anche avviato una collaborazione. Ha firmato una linea di T-shirt e ha fatto da sylist-curatrice dell'ultima sfilata, selezionando i look da portare in passerella. Il reggiseno sfoggiato alla festa di compleanno arriva direttamente dalla collezione Primavera 2023 ed è un trionfo di luce.

in foto: reggiseno Dolce&Gabbana

Lo sfarzoso reggiseno è impreziosito da un scintillante crystal mesh, con dettagli in nero. Costa 1750 euro. L'imprenditrice ha abbinato il chocker identico, sempre in crystal mesh, a cui ha aggiunto un vistoso ciondolo a forma di croce (anche questo tempestato di cristalli). Sul sito ufficiale di Dolce&Gabbana la collana costa 795 euro.

in foto: chocker Dolce&Gabbana

Ancora capelli biondo platino per l'influencer, che sembra aver definitivamente abbandonato la chioma corvina di sempre a vantaggio del look in stile Marilyn Monroe: una vera diva glamour. Su Instagram ha ringraziato tutti per gli auguri e l'affetto ricevuto: "Questo fine settimana ho ricevuto una quantità straordinariamente bella di amore da così tante persone che mi hanno contattato che mi ha fatto davvero felice. I fiori, la cena, il viaggio quasi a Las Vegas: è stato tutto così speciale che ricorderò questo compleanno per sempre".