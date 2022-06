Kim Kardashian dice addio ai capelli lunghi: inaugura l’estate col caschetto biondo platino Kim Kardashian ha cambiato look: è rimasta fedele al biondo platino, ma dicendo addio alla lunga chioma. In vista dell’estate ha scelto un long bob.

A cura di Giusy Dente

A distanza di settimane dal Met Gala, si continua a parlare di Kim Kardashian e delle sue scelte in merito alla serata più fashion dell'anno. L'imprenditrice ha sfilato sul red carpet dell'evento con un abito appartenuto a Marilyn Monroe e per indossarlo si è sottoposta a una dieta molto restrittiva. Questo le ha permesso di perdere peso velocemente così da poterlo adattare meglio al proprio corpo. Dimagrire però non è comunque bastato e l'abito è stato visibilmente rovinato. Sull'influencer continuano a piovere critiche, sia per la scelta di sottoporsi a un regime alimentare così drastico che per quella di voler a tutti i costi indossare un vestito che era un pezzo di storia del costume, finendo col rovinarlo. Per somigliare ancora di più all'attrice, la Kardashian ha anche cambiato hair look prima della fatidica serata, dicendo addio alla sua chioma scurissima. Ora pur mantenendo l'iconico biondo, ha deciso di cambiare nuovamente acconciatura, stupendo ancora tutti.

Kim Kardashian col caschetto

Proprio mentre i fan dell'imprenditrice si stavano abituando al nuovo colore di capelli, ecco un nuovo cambiamento sulla testa della loro beniamina. Mesi fa Kim Kardashian aveva trasformato la sua chioma da scurissima a biondo chiaro, quasi platino: con questo gesto (che ha richiesto 14 ore di lavoro!) ha voluto omaggiare Marilyn Monroe e somigliarle in occasione del Met Gala, non accontentandosi di indossarne solo il vestito. Ma ora, forse in vista dell'estate o forse per festeggiare importanti novità professionali in arrivo, ha ancora stravolto la sua immagine.

L'imprenditrice ha infatti lanciato Skkn by Kim , una linea di prodotti per la cura della pelle caratterizzati da formulazioni di alta qualità e da un packaging estremamente minimal ispirato alla pietra. Proprio per annunciare il lancio ufficiale dei prodotti sic è mostrata sui social col nuovo taglio di capelli. Si è rivolta al parrucchiere delle star Chris Appleton, suo hair stylist di fiducia da tantissimo tempo. Lui le ha tagliato i capelli in un bob lungo con riga centrale, una scelta che non passa mai di moda e che nelle sue tante varianti è sempre un evergreen, amatissimo dalle celebrities. Somiglia molto all'acconciatura di sua sorella Kourtney, ma in versione platino, ancora in perfetto stile Marilyn.