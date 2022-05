Capelli biondo Marilyn, la sfumatura di tendenza per l’estate 2022 per chi ama il platino Il biondo Marilyn è il colore di capelli di tendenza per l’estate 2022. Ecco come ottenere un colore freddo e luminoso come quello indossato da Kim Kardashian senza rovinare i capelli.

A cura di Federica Ambrogio

Il biondo Marilyn di Kim Kardashian – foto di @makeupbyariel

Se pensate che Marilyn Monroe sia una diva d'altri tempi vi sbagliate, perchè detta tendenza ancora oggi. Il trend dell'estate 2022 infatti si ispira proprio ai suoi capelli e così il colore più in voga è proprio il biondo Marilyn, che abbiamo visto recentemente indossato da Kim Kardashian al Met Gala. Un biondo iconico, lunare e luminoso che ciclicamente torna in auge, indossato anche da altre star come Lady Gaga e Jennifer Lawrence. Il biondo Marilyn può essere realizzato su tutte le chiome, anche quelle più scure, dove però sarà necessaria una decolorazione totale che potrebbe danneggiare il capello e deve quindi essere eseguita da un professionista.

Il biondo Marilyn è la sfumatura di platino alla moda per l'estate 2022

Il biondo platino di Marilyn Monroe è da sempre uno dei colori di capelli più copiati e richiesti nei saloni di bellezza: freddo e luminoso, dona particolarmente alle carnagioni chiare e rosate. Negli anni è stato rivisitato fino a diventare quasi bianco e argentato con il biondo nordico, chiarissimo e ancora più lunare.

Il biondo Marilyn in voga per l'estate 2022 invece si ispira proprio alla colorazione di capelli della diva di Hollywood, freddo e sensuale. Se l'ultima a indossarlo è stata Kim Kardashian, altre star prima di lei hanno sfoggiato il biondo platino ispirato a Marilyn Monroe, variandolo tal volta in base al tipo di incarnato: una su tutte Lady Gaga, seguita anche da Jennifer Lawrence, Pink e Poppy Delevingne.

I capelli biondi di Lady Gaga

I tagli di capelli più adatti da abbinare al biondo Marilyn

Il biondo Marilyn può essere adattato a qualunque taglio di capelli: chi ha le chiome lunghe e medio lunghe otterrà dal biondo platino un look sensuale e magnetico da femme fatale, che metterà in risalto il viso illuminando in particolar modo gli occhi chiari. Sul capello corto invece si otterrà un effetto di tendenza e sbarazzino: ricordate il look indossato da Scarlett Johansson con il suo celebre pixie cut? Che sia pettinato all'indietro con un effetto wet oppure con ciuffo frontale elegante e raffinato, il biondo Marilyn è perfetto anche sul capello cortissimo.

Il biondo di Scarlett Johansson

Come ottenere il biondo platino

Ottenere il biondo platino perfetto senza danneggiare il capello è particolarmente difficile e senza dubbio frutto di un percorso lungo. Kim Kardashian ha sfidato la sorte affidandosi alle sapienti mani di Chris Appleton e schiarendo la sua chioma corvina in un'unica giornata, a quanto pare trascorrendo ben 14 ore decolorando i suoi capelli. La verità è che passare da un colore di capelli scuro al biondo chiaro richiede diverse sedute di decolorazioni e passaggi intermedi: in questo periodo il capello inizierà a schiarirsi senza però essere danneggiato: una decolorazione affrettata infatti potrebbe con tutta probabilità rovinare il capello sfibrandolo e spezzandolo, rischiando così di dover ricorrere successivamente a un taglio drastico.