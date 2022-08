Manicure e pedicure bianca per l’estate 2022: gli smalti da provare Tra i colori più gettonati per la manicure e pedicure dell’estate 2022 c’è l’intramontabile smalto bianco: ecco i look da copiare e gli smalti da provare!

Tra gli smalti di tendenza dell’estate 2022 spicca ancora una volta il bianco, da utilizzare sia per la manicure che per la pedicure. Bianco gesso e ottico, ma anche color latte, panna e avorio per esaltare ogni carnagione. Scopri nella gallery tutte le idee per la manicure e pedicure estive e gli smalti da provare!

L'intramontabile smalto bianco per l'estate

Lo smalto bianco é da sempre uno dei più gettonati nel periodo estivo: fresco e luminoso é ideale sia per la manicure che per la pedicure dell’estate 2022. Le sfumature di bianco in realtà sono tantissime: il bianco ottico e gesso sarà perfetto per esaltare l’abbronzatura delle carnagioni fredde e lunari, mentre il panna, il bianco latte e l’avorio saranno ideali per le carnagioni più calde e ambrate. Si pensa sempre allo smalto bianco da utilizzare su tutta l’unghia, ma in realtà è perfetto per creare decorazioni e nail art. Via libera a geometrie e decorazioni floreali ma anche pattern e fantasie elaborate per chi ama la creatività.

Non ci sono regole per la manicure e pedicure bianca, a patto che si applichi lo stesso colore su mani e piedi. Da provare il Vernis À Ongles di Gucci nella colorazione Winterset Snow, un bianco candido e luminoso. Imperdibile il bianco ottico di Yves Saint Laurent, Blanc Arty della linea La Laque Couture. Per chi ama gli effetti perlati e luminosi invece sarà perfetto lo smalto di Essie – nella colorazione Pearly White. Abbiamo selezionato nella gallery le idee da copiare per la tua manicure e pedicure e gli smalti da provare durante l’estate: sfogliala e trova la tua ispirazione!