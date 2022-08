Le unghie nude e perlate di Hailey Bieber: il trend Glazed Donut Nails Luminose e originali: la nuova manicure nude è quella sfoggiata da Hailey Bieber che ha lanciato la tendenza glaze donut nails: ecco come realizzarla a casa tua.

Chi ama le manicure nude e delicate non potrà che apprezzare il nuovo trend lanciato da Hailey Bieber: si chiama Glaze Donut Nails e prende letteralmente ispirazione dal colore luminoso della glassa delle ciambelle. Elegante e sofisticata è l’alternativa ideale al baby boomer e agli smalti naturali per chi ama avere unghie sobrie e minimal e potrai crearla facilmente anche a casa tua: scopri come fare!

Glaze donut nail, il nuovo trend per le unghie nude

L’abbiamo vista indossare da Hailey Bieber al Met Gala e da quel momento spopola sul web: la glaze donut nail è la manicure del momento perchè è semplice, essenziale e facile da ricreare a casa. Una nuova veste alle unghie nude che diventano luminose ma delicate, originali senza essere troppo impegnative. La nuova tendenza è perfetta sia da portare con le unghie corte che su quelle più lunghe, sia dalla forma a mandorla che con quella più squadrata e geometrica: una manicure minimal che non prevede decorazioni, bensì un effetto cromato light da realizzare sopra uno smalto neutro, come ha spiegato proprio la nail artist di Hailey Bieber.

Zola Gazoright, nail artist di fiducia di Hailey Bieber e di tante altre celebrities come Kendall Jenner e Vanessa Hudgens, ha realizzato la manicure applicando uno smalto neutro sopra una base protettiva, regalando poi all'unghia l'effetto luminoso applicando la polvere Chrome Effects di OPI nella tonalità Tin Man Can. La glaze effect manicure può quindi essere realizzata applicando sull'unghia le polveri cromate con l'aiuto di un pennello a spugnetta, ma esistono anche dei veri e propri top coat in grado di ricreare l'effetto cromato in modo delicato, come il top coat iced out FX della linea Expressie di Essie che renderà la tua unghia lucida impreziosendola con perle bianche dall'effetto duo-cromate che cambiano dal rosa al viola al verde acqua.