I look di Valentina Ferragni per il matrimonio della sorella Francesca: abito sirena e sexy cut per il party Valentina Ferragni ha sfilato al matrimonio della sorella Francesca Ferragni con due abiti, il primo romantico ed essenziale, il secondo lucente e sexy. Ecco chi ha firmato i look e quanto costano gli abiti della damigella.

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, si è sposata con Riccardo Nicoletti sabato 9 settembre 2023 nel castello di Rivalta. Per il suo matrimonio ha sfoggiato un romantico abito da sposa in pizzo bianco, per poi indossare un modello con maxi spacco e ricoperto di perline per il party dopo la cerimonia.

Le damigelle scelte dalla sposa, oltre ad alcune amiche, sono state (of course) Valentina e Chiara Ferragni. Se la maggiore delle tre ha optato per le nozze della sorella per un abito scivolato color celeste e per un longreddress nero, Valentina, la più piccola delle Ferragni, ha indossato un vestito a sirena e un modello blu elettrico con cut sul seno e dai decori gioiello.

Il primo abito di valentina Ferragni per il matrimonio di Francesca

Valentina Ferragni per accompagnare la sorella all'altare ha scelto un vestito dalla silhouette a sirena firmato Atelier Emé, brand che ha vestito tutte le donne di casa Ferragni. Il vestito di Valentina era un longrdess in raso celeste stretto sui fianchi e più largo alla base della gonna, con mini strascico e scollatura morbida e drappeggiata.

Valentina Ferragni in Atelier Emé

Sui fianchi tagli laterali a spicchio sottolineavano i fianchi, mentre il drappeggio posteriore all'altezza della schiena dava movimento al tessuto. A illuminare il modello un paio di bretelle sottili ricoperte di strass. L'abito di Valentina sul sito del marchio costa 390 euro.

Valentina e Francesca Ferragni

Sul polso della damigella spuntava un bracciale floreale realizzato con piccole margherite gialle, mentre ad incorniciare il volto un paio di orecchini a ventaglio della capsule firmata da Nétali Nissim per il marchio di gioielli Valentina Ferragni Studio.

Chiara e Valentina Ferragni damigelle al matrimonio

Valentina Ferragni come hairstyle ha scelto un'acconciatura con capelli raccolti in un morbido chignon basso e con mini ciuffo laterale a onda. Il make up era naturale ed essenziale, con rossetto rosa nude, blush pink sulle guance e eyeliner sugli occhi.

Il primo abito Atelier Emé indossato da Valentina Ferragni

Il secondo abito per il party di nozze

Per il party post nozze, Valentina ha riposto nell'armadio il romantico abito a sirena dal colore pastello per sfoggiare un modello più audace e lucente. Si tratta ancora di un vestito firmato Atelier Emé che costa 1200 euro.

Il vestito da sera era realizzato in tulle color blu elettrico che creava un effetto vedo non vedo sulla silhouette. Il capo era poi impreziosito da ricami lucenti realizzati con cristalli e paillettes tono su tono.

A rendere più originale nelle forme il vestito una serie di cut asimmetrici e tagli irregolari posizionati sul corpetto e sulla scollatura del vestito, i quali creavano un effetto finale estremamente sensuale.