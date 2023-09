I vestiti da sposa di Francesca Ferragni: abito in pizzo per il matrimonio e maxi spacco per il party di nozze Romantici abiti di pizzo scollati e con maxi strascico, capelli raccolti e lunghi guanti, un castello da sogno e una lunghissima tavolata con fiori autunnali, ecco tutte le foto del matrimonio di Francesca Ferragni con i look della sposa, la torta e gli allestimenti per la cerimonia.

L’abito da sposa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni ha scelto un abito da sposa romantico, ma si è sposata senza velo. Per il matrimonio con Riccardo Nicoletti la sorella di Chiara Ferragni ha puntato su un vestito da sposa classico, lungo, realizzato in pizzo bianco e con maxi strascico tondo, un modello tradizionale che lasciava le spalle scoperte.

Dove si è sposata Francesca Ferragni

Sabato 9 settembre 2023 Francesca Ferragni ha detto sì a Riccardo Nicoletti, storico compagno con il quale recentemente ha avuto un figlio. Gli sposi per le nozze hanno scelto una location da fiaba, ovvero il Castello di Rivalta, a Rivalta, frazione di Gazzola, in provincia di Piacenza.

Un dettaglio dell’allestimento

La sposa è arrivata all'altare accompagnata dal padre e dalla madre, sfilando su una serie di tappeti dai colori tenui e finto invecchiati, in mezzo agli invitati seduti su divanetti in velluto dal sapore retrò, tutti diversi tra loro.

La tavola del matrimonio

Dopo le nozze gli sposi hanno festeggiato l'evento con una cena in cui gli invitati non erano disposti in tavoli separati ma in due lunghe tavolate allestite con candele, foliage, colori caldi e fiori color arancio e giallo, che creavano un perfetto mood autunnale. Gli stessi addobbi floreali erano stati posizionati sull'altare e sul portone d'ingresso della location. Le tavolate erano poi sovrastate da lunghe file di lucine gialle che contribuivano a rendere ancor più affascinante la location.

La lunga tavolata con gli invitati al Castello di Rivalta

L'abito da sposa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni per il matrimonio ha scelto un abito firmato Atelier Emé, marchio che ha vestito anche le sorelle, la madre e le damigelle della sposa. Il lungo vestito in pizzo bianco ha un corpetto bustier a stecche, con scollatura a cuore e coppe sul seno, che lascia le spalle nude e conduce a una lunga gonna con maxi strascico.

L’abito con maxi strascico di Francesca Ferragni

Il primo look da sposa è stato completato con maniche simili a guanti che però lasciavano scoperte le mani e con un'acconciatura semplice, con chignon basso e morbido. Dopo la cerimonia Francesca è arrivata al party nuziale con lo stesso abito ma alleggerito da una parte della gonna. La sposa, infatti, per la cena ha tolto dall'abito bianco il lungo strascico per sfoggiare un vestito a sirena aderente.

L’abito per la cena

Il secondo abito da sposa per il taglio della torta

Per il taglio della torta e il party Francesca ha fatto un cambio d'abito e ha indossato un secondo vestito da sposa. Si tratta di un modello bianco ricoperto di paillettes, strass e perline tono su tono, con spalline, scollo a tuffo sul seno e gonna lunga dal mini strascico.

L’abito con maxi spacco per il taglio della torta

L'abito era poi impreziosito da alcuni dettagli nude, come l'oblò laterale e il maxi spacco che rivelava le scarpe luccicanti della sposa, ovvero un paio di sandali alla schiava intrecciati sulla caviglia, con tacco basso e doppio, interamente ricoperti con glitter color argento.

Gli sposi al taglio della torta

Per il secondo look delle nozze Ferragni ha scelto un'acconciatura molto naturale, con capelli dalle morbide onde che cadevano sulle spalle e fila laterale.

La torta per le nozze di Francesca Ferragni

Il look di Chiara Ferragni e delle damigelle della sposa

Ovviamente tutta la famiglia Ferragni era presente all'evento, le sorelle e la madre della sposa per la cerimonia indossavano abiti firmati Atelier Emé. Chiara e Valentina, che hanno fatto da damigelle, hanno sfoggiato due abiti dalle linee semplici e basic, realizzati nella stesso tessuto, un satin color celeste.

La famiglia Ferragni al completo

Il vestito di Chiara aveva gonna lunga e morbida e scollatura all'americana legata dietro il collo, il vestito di Valentina, invece, aveva linea a sirena, bretelle sottili e scollatura cadente con drappeggio. Mamma Marina ha infine scelto di brillare con un abito aderente che lasciava le spalle scoperte, un modello realizzato in tessuto color cipria ricoperto di dettagli dorati.