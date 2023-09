Chiara Ferragni: quanto costa il look con abito sottoveste per il matrimonio della sorella Francesca Chiara Ferragni per il matrimonio della sorella Francesca ha indossato due abiti differnti, ecco quanto costano e chi li ha firmati.

Sabato 9 settembre 2023 si è sposata al Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza, Francesca Ferragni, sorella della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La sposa ha scelto per le nozze un lungo abito in pizzo bianco, con maxi strascico tondo e corpetto strapless dallo scollo a cuore. Chiara e Valentina Ferragni erano le damigelle della sposa e hanno partecipato alle nozze della sorella indossando abiti coordinati dai colori pastello e sfoggiando poi un secondo look per il party della nozze.

Le sorelle Ferragni in Atelier Emé

Chi ha firmato il look di Chiara Ferragni per il matrimonio

Chiara Ferragni è apparsa al matrimonio della sorella Francesca indossando un vestito firmato Atelier Emé, marchio che ha sponsorizzato le nozze creando gli abiti per le sorelle Ferragni e per la madre Marina Di Guardo che in diverse occasioni ha sfoggiato modelli del marchio di proprietà del gruppo Calzedonia.

Le sorelle Ferragni con la madre Marina Di Guardo

Chiara Ferragni ha scelto un modello in raso celeste che ricorda gli abiti lingerie o gli slip dress anni '90 tornati di moda nell'ultimo periodo e che hanno spopolato sulle ultime passerelle di Milano e Parigi e sui red carpet del Festival di Venezia.

L'abito di Chiara Ferragni per il matrimonio di Francesca

Il vestito per le nozze di Francesca ha una linea molto semplice ed essenziale ed realizzato in raso. Lo scollo all'americana è impreziosito da dettagli di passamaneria lucente, ricoperta di strass, che prosegue con un incrocio sparkling sulla schiena nuda. A impreziosire il modello anche un profondo spacco laterale.

Il primo abito di Chiara Ferragni per il matrimonio di Francesca

Il vestito firmato Atelier Emé, sul sito del brand costa 390 euro. Chiara Ferragni completa il suo primo look da matrimonio con un paio di mule color cipria dal tacco sottile e basso e con alcuni bracciali coperti di cristalli della sua linea. L'acconciatura è semplice, con capelli sciolti e lisci e fila centrale.

Abito Atelier Emé

Il secondo look di Chiara Ferragni per il matrimonio di Francesca

Dopo la cerimonia di nozze, Chiara ha cambiato abito per partecipare alla cena e party di matrimonio. Addio linee minimal e colori pastello, per la festa Chiara indossa un longdress da sera nero, impreziosito con inserti in tessuto lucente, ancora firmato Atelier Emé.

Il secondo abito di Chiara Ferragni per il matrimonio

L'abito è un modello monospalla, altro grande must della scorsa stagione, realizzato in tessuto stretch di crepe nero, con inserti in rete di strass che illuminano il look aggiungendo un effetto vedo non vedo sui cut irregolari del vestito. L'abito sul sito del marchio costa 1500 euro.