Tendenze estate 2023: l’abito monospalla è tornato di moda (ed è il vestito di cui innamorarsi ora) Il vestito must have della stagione? Passerelle e star non hanno dubbi: è il monospalla, da declinare in versione lunga o corta, sexy o sofisticata.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Ferragamo, Kendall Jenner, Stella McCartney

Femminili, sofisticati, sexy: i vestiti monospalla conquistano le passerelle Primavera/Estate 2023 e si confermano l'abito da avere ora. Sarà per il fascino dell'asimmetria, che slancia otticamente la figura, sarà perché scoprono senza rivelare troppo: fatto sta che le tendenze estive si sono innamorate di questo classico della femminilità che ci riporta all'epoca d'oro della disco music. Se cercate ispirazione per i saldi appena iniziati, avete trovato ciò che fa per voi: tutti i modelli di tendenza, lunghi o corti, e come abbinarli di giorno o di sera.

Gli abiti monospalla sono la tendenza dell'estate 2023

Da Valentino a Michael Kors, da Coperni a Ferragamo, moltissimi brand hanno rilanciato la linea monospalla nelle collezioni estive. Valentino punta sulla semplicità del total black, con un vestito lungo e scivolato, mentre Michael Kors illumina la sua collezione con abiti corallo, turchese o con trasparenze sulla gonna.

La novità dell'estate 2023 però è che il monospalla si arricchisce di nuovi intrecci e suggestioni: Alexander McQueen punta su un crop top scultoreo abbinato alla gonna, mentre Blumarine fa cadere morbidamente le spalle dei suoi abiti. Versace gioca con i tagli in diagonale, proponendo tubini aderenti con una sola manica. Con le maniche o senza, con gli spacchi laterali o con i tagli cut out: qualunque sia il modello, l'attenzione è tutta concentrata sulle scollature, rigorosamente asimmetriche.

Michael Kors Collection

Come scegliere gli abiti monospalla per l'estate 2023

I saldi appena arrivati sono l'occasione per rinnovare il guardaroba con un abito monospalla, cool e senza tempo. I modelli lunghi, con una linea fluida e sinuosa, sono anche ottime alternative per una cerimonia estiva o per una serata speciale. Nel secondo caso si può anche giocare con trasparenze e tagli cut out che esaltano la sensualità del modello.

Ferragamo

Per un'occasione più glamour puntate sui modelli corti e aderenti, da abbinare a sandali gioiello con lacci alla caviglia e accessori scintillanti, in pieno revival anni '80. Ma gli abiti monospalla possono essere anche declinati anche in chiave più casual, scegliendo tessuti freschi come il cotone o il sangallo: una cintura di cuoio in vita, un cappello Panama e un paio di sandali flat abbinati faranno il resto!