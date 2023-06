Quando iniziano i saldi estivi 2023, la guida: il calendario completo regione per regione Manca poco ai saldi estivi 2023, che permetteranno di approfittare di sconti e promozioni di fine stagione. Si comincia il 6 luglio in quasi tutte le regioni.

A cura di Giusy Dente

Luglio è vicino e dunque anche i tanto attesi saldi estivi, con sconti e promozioni che interesseranno da Nord a Sud tutto il Paese. In Italia la data scelta da quasi tutte le regioni è il 6 luglio (con alcune eccezioni) per una durata di circa 6 settimane. Ecco la guida completa sui saldi estivi 2023 e il calendario completo delle date regione per regione.

Saldi estivi 2023, il calendario e le date ufficiali regione per regione

Ecco le date di inizio e di fine dei saldi invernali 2023 regione per regione, da nord a sud del Paese, comprese le province autonome. Mentre la data di inizio è unica quasi per tutte le regioni, quella di fine varia tra agosto e settembre.

Abruzzo: 6 luglio – 31 agosto

Basilicata: 6 luglio – 2 settembre

Provincia di Bolzano: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici)

Calabria: 6 luglio – 30 agosto

Campania: 6 luglio – 30 agosto

Emilia Romagna: 6 luglio – 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 16 agosto

Liguria: 6 luglio – 16 agosto

Lombardia: 6 luglio – 30 agosto

Marche: 6 luglio – 31 agosto

Molise: 6 luglio – 31 agosto

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre

Toscana: 6 luglio – 31 agosto

Provincia di Trento: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

Umbria: 6 luglio – 31 agosto

Valle D’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

Veneto: 6 luglio – 30 agosto

Quando iniziano i saldi estivi 2023 online

Solitamente i saldi estivi iniziano sempre il primo sabato del mese di luglio, ma per il 2023 si è scelto eccezionalmente giovedì 6 luglio, garantendo anche una certa omogeneità sul territorio nazionale. Tantissimi store, fisici e online, applicheranno sconti di diversa misura, che riguarderanno abbigliamento, make-up, arredamento, tecnologia, accessori. I principali e-commerce solitamente danno avvio ai saldi con qualche giorno di anticipo, dunque occhio ai vostri brand del cuore.

I consigli per fare acquisti sicuri durante i saldi estivi 2023

Truffe e fregature in periodo di saldi e svendite sono dietro l'angolo. Per questo ogni anno è bene ricordare alcune regole che, se seguite, possono tenerci lontani da acquisti solo apparentemente convenienti. È bene, nei giorni che precedono i saldi, accertarsi di cosa sia effettivamente necessario comprare, per evitare acquisti inutili e non lasciarsi influenzare dai prezzi convenienti. Meglio conservare sempre lo scontrino, diffidare di sconti superiori al 50% e osservare i prezzi dei negozi nei giorni precedenti. I negozianti possono gonfiare il prezzo vecchio per poi aumentare la percentuale di sconto ed invogliare di più all'acquisto. Conoscere il vero prezzo di partenza, può aiutare a non farsi ingannare. I negozianti sono tenuti a esporre il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed la percentuale dello sconto, tutto chiaro e perfettamente leggibile.