Scarpe da spiaggia (in saldo) per l’estate 2023: 5 sandali e ciabatte per il mare Dai sandali legati alla caviglia fino agli infradito, passando per ciabatte pool slide e scarpe alte con la zeppa, ecco 5 modelli di tendenza da indossa in vacanza per creare un perfetto outfit da spiaggia.

A cura di Marco Casola

Gucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi estivi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le vacanze estive sono ormai alle porte e moltissime in questi giorni stanno facendo gli ultimi acquisti durante i saldi estivi 2023 di fine stagione o stanno scegliendo gli outfit da mettere in valigia per volare al mare e fuggire dalla città. Ecco dunque una piccola guida per scegliere le scarpe giuste da indossare in spiaggia e al mare, con tutti i modelli di tendenza per l'estate 2023.

Infradito

I sandali infradito sono sempre cool in estate. Questo modello comodo e perfetto per la spiaggia si abbina con tutti gli outfit da mare e può essere indossato sia di giorno al mare che di sera con outfit casual e comodi. I modelli più trendy e particolari di infradito sono quelli in gomma con suola alta o quelli dai colori pastello con suola decorata e intarsiata.

Carlotha Ray

Le ciabatte pool slide

Ormai da diversi anni le pool slide, ovvero le ciabatte da piscina con mono fascia grossa e suola in gomma, sono diventate un must have per l'estate. Oltre ai classici modelli in gomma i più cool sono quelli realizzati in spugna con fantasie colorate o i modelli con fascia in pelle trapuntata.

Leggi anche Dove iniziano oggi i saldi estivi 2023: le date e la mappa delle regioni

Missoni Home

Ciabatte e mule con maxi zeppa

Ciabatte, sandali e mule con maxi zeppa sono sono perfetti per chi ama i tacchi anche in spiaggia ma non vuole rinunciare alla comodità di una scarpa con para alta e pratica. Le zeppe estive nelle varianti più eleganti, realizzate in rafia o satin, si indossano anche di sera abbinate a caftani, a lunghi abiti in seta e a slip dress in stile lingerie.

Mango

Sandaletti e ciabattine basse

Le ciabattine e i sandaletti bassi sono senza dubbio i modelli più chic per la spiaggia. Le varianti più trendy hanno doppie fasce incrociate o frange in rafia e paglia, quelli più classici hanno fasce uniche e listini in pelle marrone o bianca. Questi modelli sono perfetti per chi non vuole rinunciare all'eleganza anche sulla sabbia e si abbinano con lunghi abiti dal mood hippie con stampe a fiori, con caftani in seta e con abiti a tubino aderenti dalle spalline sottili.

Ferragamo

I sandali legati alla caviglia

I sandali alla schiava sono un evergreen per l'estate e sono perfetti per essere indossati in vacanza sotto shorts in denim e camicie stampate per creare un look casual e trendy. Le varianti di sandalo da legare alla caviglia più nuove e di tendenza sono quelle con suola alta in rafia o gomma, con lacci o chain che si legano alla caviglia e non arrivano fino al polpaccio.