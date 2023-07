Saldi 2023: quattro scarpe di tendenza per l’estate da comprare durante le svendite Sandali coi lacci, ciabattine flat, ma anche stivali texani: ecco le scarpe su cui puntare adesso grazie ai saldi di fine stagione.

A cura di Beatrice Manca

I saldi estivi sono ufficialmente iniziati, sia nei negozi fisici che sulle piattaforme online, ed è l'occasione giusta per rinfrescare il guardaroba in vista delle vacanze. Da dove partire? Ovviamente dalle scarpe: grazie ai prezzi ribassati si può investire sui modelli di tendenza della stagione, da sfoggiare subito, o su cult che resteranno con noi per le prossime estati, da indossare e reindossare. Dai comodi sandali platform allacciati alla caviglia ai camperos, dalle pool slides ai sandali granchio, ecco le scarpe estive da comprare ora.

Camperos e texani

Stivali anche d'estate? Perché no! Investire in un paio di texani adesso, approfittando degli sconti, significa avere un modello senza tempo nell'armadio da sfoggiare all'arrivo dell'autunno. I camperos dal taglio basso non passano mai di moda e si adattano a un'infinita gamma di outfit, casual e non solo. Ma se proprio non potete resistere fino a ottobre, provateli sotto un maxi abito a fiori o in pizzo Sangallo per un outfit dal sapore folk.

I sandali platform allacciati alla caviglia

Comodi senza rinunciare al glamour. Parliamo dei sandali platform dalla linea chunky, leggermente rialzati, con un intreccio di lacci e stringhe alla caviglia. La suola regala qualche centimetro in più ma soprattutto, rispetto ai classici sandali rasoterra, garantisce una camminata più confortevole. Da provare sotto shorts e minigonne, oppure pantaloni dal taglio ampio.

Ciabatte e pool slides per il mare

Il trend dell'uscire in ciabatte, ultimo retaggio post lockdown, non sembra destinato a sparire tanto presto: le ciabatte in gomma con la chiusura a fascia sono la soluzione più cool per le giornate al mare o in piscina. I saldi sono l'occasione perfetta per mettere in guardaroba, a piccolo prezzo, le calzature più comfy dell'estate.

Le scarpe granchio

Ricordano l'infanzia, sono comodi e adorati dalle passerelle. Parliamo dei sandali granchio, o cage shoes, tornate prepotentemente di moda. Approfittando degli sconti si può puntare sulla versione ‘jelly', morbida e colorata, o su quelli in pelle color cuoio, da abbinare in chiave sofisticata sotto completi in lino e camicie a righe. Da non sottovalutare la versione con tacco, perfetta sia di giorno che di sera.