Saldi estate 2023: le 5 borse di tendenza per il mare da indossare in spiaggia Se siete in partenza per le vacanze, ricordate di mettere in valigia una borsa capiente e colorata per la spiaggia: dal secchiello alla borsa in tela, i must dell’estate.

A cura di Beatrice Manca

Gucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi estivi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

State preparando la valigia per le vacanze al mare? Che si tratti di un weekend o di un mese, quello che proprio non può mancare è una borsa per la spiaggia, comoda, colorata e capiente. Ma soprattutto, versatile: dal lago alla piscina, dall'ombrellone alla passeggiata sul lungomare, questi modelli di tendenza saranno i vostri migliori alleati estivi, da conquistare approfittando dei saldi.

La borsa per il mare in tela

Partiamo dai fondamentali: non c'è estate senza una borsa in tela colorata, da infilare all'ultimo minuto prima di uscire di casa, che sia per una passeggiata in città o per un pic-nic sul prato. Tinta unita o con stampe pop, in questo caso vale la regola del more is more: più è chiassosa e colorata e meglio è. Per il minimalismo possiamo aspettare settembre.

Missoni Home

La borsa da spiaggia a righe multicolor

Le righe colorate fanno subito aria d'estate: cosa c'è di meglio che una borsa XXL arcobaleno in cui raccogliere creme solari, settimana enigmistica, telo e borraccia? L'importante è che abbia manici resistenti e una serie di tasche per trovare tutto al primo colpo.

Leggi anche Quando iniziano i saldi estivi 2023: il calendario completo con le date regione per regione

Gucci

La borsa a cesto da mare

In questa gallery di tendenze per l'estate 2023 non poteva mancare un omaggio a Jane Birkin e al suo cestino di vimini. Nonostante avesse una borsa di Hermès che portava il suo nome, la leggendaria Birkin Bag, per le strade di Parigi l'attrice passeggiava sempre con un cestino intrecciato. Quale migliore occasione per ‘copiare' uno dei suoi segreti di stile?

Stella McCartney

La borsa di paglia per il mare

Ormai è stata sdoganata anche in città, ma la borsa in paglia o in rafia intrecciata è un grande classico dei look da spiaggia. Non si sporca mai, non teme l'acqua ed è facile da pulire per quanto riguarda la sabbia. Quest'anno gli accessori in paglia sono di tendenza: un must anche il cappello a tesa larga!

Stradivarius

Il secchiello

Il secchiello è una delle borse più longeve e amate di sempre. D'estate la pelle lascia il posto alla rafia o alla tela grezza per accogliere bikini, occhiali da sole e riviste al suo interno. Il vantaggio? È della misura perfetta per il cestino della bici!