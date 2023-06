Quando iniziano i saldi online 2023, gli sconti estivi da tenere d’occhio sul web Il 6 luglio inizieranno i saldi estivi 2023. Gli sconti saranno applicati nei negozi fisici e online. Qui alcuni siti hanno già messo alcuni prodotti a prezzi ribassati (Zara, MyTheresa).

A cura di Giusy Dente

I saldi estivi 2023 iniziano a luglio

C'è molta attesa per l'inizio dei saldi estivi 2023, appuntamento imperdibile per gli appassionati di shopping e non solo, che permette anno dopo anno di approfittare di prezzi scontati per acquistare ogni tipo di prodotto. I saldi di fine stagione, infatti, riguardano abbigliamento, accessori, prodotti tecnologici e si applicano nei negozi fisici, così come online (Zara, Zalando, MyTheresa, Intimissimi, Calzedonia, Victoria's Secret). Molte persone preferiscono fare acquisti comodamente dalla propria abitazione, scegliendo attraverso il tablet o il pc: anche con questa modalità si può godere di sconti e promozioni, senza l'obbligo di recarsi personalmente in store.

Quando iniziano i saldi online a luglio 2023

In Italia quasi tutte le regioni da Nord a Sud del Paese hanno deciso di cominciare il 6 luglio coi saldi estivi 2023, per una durata variabile che oscilla comunque intorno alle 6 settimane, compresa tra fine agosto e inizio settembre. Fanno eccezione alla data unica: la provincia di Bolzano (14 luglio) e la provincia di Trento. Per quanto riguarda gli e-commerce, anche questi danno accesso a sconti e promozioni, proprio come i negozi fisici. I saldi estivi 2023 cominciano online qualche giorno prima, rispetto alla data nazionale. Al momento, alcuni brand già stanno dando la possibilità di fare acquisti a prezzi ribassati su una parte della merce.

I saldi estivi 2023 si applicano in negozio e online

Quanto durano i saldi estivi online

Solitamente gli e-commerce danno possibilità esclusive ai clienti più affezionati, agli utenti scritti al sito o a quelli che possiedono la card del brand: a loro viene data in anteprima la possibilità di accedere alla merce in saldo, dunque un po' prima rispetto alla data unica nazionale. Al momento possono per esempio accedere ai pre saldi di Intimissimi solo i clienti My Intimissimi: per loro pre saldi fino al 50%. Riguardano invece solo i clienti Calzedonia Lovers i pre saldi in corso sul sito del brand, che hanno a disposizione il 50% su articoli selezionati.

Dopo gli iscritti ai due programmi fedeltà, la percentuale sarà applicata a tutti, anche i non iscritti al club esclusivo. Discorso diverso per Zara. Il sito ha una sezione di prodotti selezionati acquistabili in sconto, in saldo al 40% (capi di abbigliamento, scarpe e accessori). Lo stesso vale per Victoria's Secret, dove i saldi di fine stagione sono già cominciati, con sconti fino al 50%. Sconti e promozioni in corso anche su MyTheresa e Luisaviaroma: in alcuni casi lo scontro è un extra applicato a prezzi di merce già a prezzo ribassato, di passate collezioni.