Dove iniziano oggi i saldi estivi 2023: le date e la mappa delle regioni In molte regioni partono oggi sconti e offerte di fine stagione: il calendario ufficiale, però, prevede alcune significative eccezioni.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi estivi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se avete rimandato un acquisto o avete voglia di rinnovare il guardaroba, il momento è arrivato. Oggi, giovedì 6 luglio 2023, iniziano i saldi estivi in molte regioni d'Italia. Negozi fisici e piattaforme di shopping online propongono ai clienti sconti e prezzi ribassati sull'attuale collezione: le offerte continueranno per circa sei settimane. Anche se tradizionalmente le svendite di fine stagioni iniziano nel weekend, quest'anno il calendario è stato cambiato per dare maggiore uniformità al territorio nazionale, ma non mancano le eccezioni. Ecco dove partono i saldi e dove invece bisogna ancora aspettare.

In quali regioni i saldi estivi iniziano oggi 6 luglio

Quest'anno la stragrande maggioranza delle regioni ha scelto la giornata del 6 luglio come data di inizio dei saldi estivi, ma le date di chiusura variano (qui il calendario ufficiale regione per regione). In data odierna iniziano le svendite di fine stagione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto. Generalmente, le svendite continuano fino al 16 agosto o, in alcuni casi, fino al 30 o 31 agosto.

Quando iniziano i saldi estivi 2023 nelle altre regioni

In questo scenario, rimangono fuori solo pochissime città: la Provincia di Bolzano ha rimandato l'avvio di una settimana e farà iniziare i saldi il 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici). A Bolzano i saldi termineranno l'11 agosto (15 settembre nei comuni turistici). Fa eccezione anche la Provincia di Trento: i commercianti scelgono autonomamente le date di inizio e fine. Come sempre, per approfittare degli sconti senza incappare in truffe esistono poche e semplici regole: fare una lista di ciò che serve davvero, per evitare la frenesia dello shopping compulsivo, controllare prima dei saldi il prezzo originario della merce e verificare che sull'etichetta sia segnalato correttamente prezzo di partenza, percentuale di sconto e prezzo finale.