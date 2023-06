Quando iniziano i saldi estivi 2023 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale Via ai saldi estivi 2023 anche in Campania: dal 6 luglio caccia ai prezzi d’occasione per abbigliamento e non solo. Multe salate per chi prova a fare il furbo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Via ai saldi estivi in Campania: si parte dal 6 luglio 2023, come deciso dalla Giunta Regionale della Campania dopo aver ascoltato le associazioni di categoria. La decisione è stata pubblicata nella delibera di Giunta n.332 del 7 giugno. Si continuerà poi per un massimo di 60 giorni, e dunque entro il 3 settembre: ma la grande attesa è per i primi giorni di saldi, quelli tradizionalmente più gettonati per chi andrà a caccia dell'affare. Non solo abbigliamento: come sempre, ad approfittare dei saldi sono anche i negozi di elettronica, elettrodomestici e via dicendo, che metteranno in vendita la propria merce a prezzo d'occasione.

Quando cominciano i saldi estivi 2023 a Napoli e in Campania

A Napoli e in tutta la Campania i saldi estivi inizieranno giovedì 6 luglio e termineranno entro 60 giorni. Due mesi, insomma, per poter approfittare di sconti in tutti i negozi, anche se il grosso degli "affari" veri e proprio è previsto come da tradizione per i primi giorni. Ma non sarà difficile trovare ottime offerte anche nelle settimane successive all'inizio dei saldi estivi.

Quanto durano i saldi estivi 2023 a Napoli e in Campania

Nei quasi sessanta giorni di saldi, ci saranno però anche regole ben precise. La normativa infatti prevede anche il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti, con multe che vanno da 1.500 euro a salire. Multe anche per chi proverà ad approfittare dei saldi per "ritoccare" i prezzi, ovvero per chi verrà beccato ad aver aumentato un prezzo subito prima dell'applicazione dei saldi, riportando così il prezzo a quello di partenza dei giorni precedenti. Occhi puntati da parte di Codacons e forze dell'ordine su questo fenomeno.