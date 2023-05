Quando iniziano i saldi estivi 2023 a Roma e nel Lazio: il calendario ufficiale I saldi estivi 2023 inizieranno a Roma e nel Lazio giovedì 6 luglio e termineranno sabato 19 agosto. Le vendite promozionali avranno una durata, quindi, di 45 giorni.

A cura di Enrico Tata

La Regione Lazio ha deciso la data ufficiale per l'inizio dei saldi estivi 2023. Un giorno che tanti cittadini stanno aspettando per approfittare di sconti e promozioni. L'inizio è fissato a giovedì 6 luglio, una novità rispetto al passato.

Di solito, infatti, il giorno prescelto era il primo sabato del mese (sarebbero dovuti partire, quindi, sabato 1 luglio), ma quest'anno, spiega il presidente Francesco Rocca, la scelta è ricaduta sul 6 luglio. Questo per fare in modo di iniziare i saldi estivi nel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale, così come stabilito dalla conferenza delle Regioni.

Quando cominciamo i saldi estivi a Roma e nel Lazio

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, oggi la giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che fissa l'inizio dei saldi estivi a giovedì 6 luglio 2023. Nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi, cioè dal giorno sabato 27 maggio 2023, non sarà possibile per i commercianti effettuare vendite promozionali. In tutte le Regioni d'Italia, come ricordato in precedenza, i saldi cominceranno giovedì 6 luglio.

Quanto durano i saldi estivi 2022 nel Lazio

Come stabilito dalla Conferenza delle Regioni, i saldi estivi cominceranno giovedì 6 luglio 2023 e termineranno sabato 19 agosto 2023. Le vendite promozionali dureranno quindi 45 giorni. I commercianti, questo dicono le regole, almeno tre giorni prima dalla data di inizio dei saldi, devono esporre un cartello ben visibile dall'esterno in cui si annuncia l'avvio degli sconti e delle promozioni. Lo scorso anno, altra novità, i saldi estivi avevano una durata di 6 mesi.