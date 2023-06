Quando iniziano i saldi estivi 2023 a Milano e in Lombardia: il calendario ufficiale Grande attesa per l’inizio dei saldi estivi 2023 in Lombardia: quest’anno l’inizio è stato posticipato: inizieranno il 6 luglio e dureranno fino al 3 settembre.

A cura di Ilaria Quattrone

Tra alcuni giorni inizieranno i saldi estivi in tutta Italia e, di conseguenza, anche in Lombardia. Quest'anno sono stati posticipati: la data di inizio è stata infatti fissata al 6 luglio 2023 e termineranno domenica 3 settembre. Sarà quindi possibile acquistare vestiti, oggetti per l'arredamento o ancora per l'elettronica. Insomma sarà possibile acquistare a prezzi scontati diversi prodotti.

Rispetto agli anni precedenti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha previsto un posticipo della data di inizio dei saldi estivi. A ogni modo, la durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni: inizieranno il 6 luglio, ma dovranno per forza finire il 3 settembre. Inoltre, sempre secondo la normativa, già dal 6 giugno non è possibile fare alcuna vendita promozionale.

Quando cominciano i saldi estivi 2023 a Milano e in Lombardia

In Lombardia i saldi inizieranno ufficialmente il 6 luglio. La Conferenza delle Regioni ha infatti deciso di posticipare la data di inizio, posticipando di conseguenza anche la data iniziale. Giovedì prossimo quindi negozi e centri commerciali potranno essere presi d'assalto da chi vorrà comprare i prodotti a un prezzo scontato.

I commercianti, sulla base delle regole che tutelano i consumatori, avranno l'obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto. Ovviamente sarà obbligatorio fornire informazioni veritiere in merito agli sconti.

I prodotti in sconto dovranno essere separati da quelli posti in vendita a prezzo normale e se il prodotto è difettoso, il consumatore può chiedere la sostituzione o il rimborso purché sia munito di scontrino.

Quanto durano i saldi estivi in Lombardia

Così come stabilito dalla normativa i saldi estivi possono durare solo sessanta giorni. Per questo motivo, si potrà usufruire degli sconti solo fino al 3 settembre.