Oggi al via i saldi invernali 2023: le regole e i consigli per non farsi fregare durante le svendite Sono iniziati i saldi invernali 2023. Attenzione allo shopping compulsivo e alle truffe: ecco alcuni consigli per fare acquisti sicuri e ben ponderati.

Gli italiani sono alle prese coi tanto attesi saldi invernali 2023, che stanno entrando nel vivo: oggi danno il via a sconti e promozioni quasi tutte le regioni. Come sempre, anche quest'anno la Federazione Moda Italia e Confcommercio per andare in contro ai consumatori hanno stilato per loro un elenco di consigli per fare acquisti in sicurezza e non cadere in facili truffe.

Dove iniziano oggi i saldi invernali 2023

Il 2 gennaio hanno aperto le danze Sicilia e Basilicata, seguite il giorno successivo dalla Valle d'Aosta. Oggi, 5 gennaio, è la volta delle altre regioni: Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto. I saldi hanno una durata variabile e sono validi sia nei negozi fisici che in quelli online.

Come fare shopping in sicurezza

Presi dalla frenesia del momento e dalla voglia di portare a casa gli articoli adocchiati a un prezzo vantaggioso, è facile commettere errori in fase di shopping. Per questo, è bene ricordare alcune dritte che possono salvare gli acquisti e tenerli lontani dalle truffe, che in questi casi sono dietro l'angolo.

Innanzitutto bisogna sapere che i capi in saldo devono avere indicazioni di massima trasparenza: è obbligo del negoziante indicare chiaramente il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Inoltre in negozio la merce scontata deve essere ben distinguibile da quella venduta a prezzo pieno (per esempio, i nuovi arrivi della collezione Primavera/Estate).

Infine, l'acquirente deve sapere che il cambio merce è a discrezione del negoziante, durante il periodo dei saldi, dunque è bene accertarsene prima chiedendo a un responsabile. Si può pretendere il cambio, invece, in caso di merce difettosa e non conforme: per questo motivo bisogna conservare sempre lo scontrino. È a discrezione del negoziante anche la prova dei capi.

Le regole per non cadere nello shopping compulsivo

Durante il periodo dei saldi è facile cadere nello shopping compulsivo: tutto sembra essenziale e diventa un'urgenza, anche quando non lo è. In questi casi, bisogna soffermarsi un attimo in più a riflettere senza farsi prendere dalla fretta. Di base, la regola del marketing che governa i saldi (così come il Black Friday) fa leva sulla durata limitata dell'offerta, che spinge ad acquistare con leggerezza.

Invece, come consiglia anche la psicologa, è meglio concentrarsi su ciò che serve davvero, stilando una lista qualche giorno prima. Un'altra buona norma è stabilire un budget da rispettare ed evitare i social, che tendono a bombardare di sconti e promozioni a cui è difficile dire di no.