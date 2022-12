Quando iniziano i saldi invernali 2023: il calendario con le date regione per regione Inizia il conto alla rovescia per i saldi invernali 2023, così da approfittare degli sconti di fine stagione. Quest’anno comincia la Sicilia il 2 gennaio e a seguire tutte le altre regioni il 5 gennaio. La data di fine, invece, è diversa di regione in regione. Ecco di seguito il calendario completo con le date da tenere presente.

A cura di Giusy Dente

Se nei mesi passati avete adocchiato qualcosa di particolarmente carino nei negozi, a cui però avete rinunciato per il prezzo, approfittare dei saldi invernali 2023 potrebbe essere l'occasione per un affare. Con gli sconti di fine stagione si può portare a casa quel tanto desiderato paio di jeans o la tanto ambita borsa griffata a un costo ribassato, mettendo d'accordo buon umore e portafogli. Ma gli sconti riguardano, come sempre, anche complementi d'arredo, articoli di tecnologia, elettrodomestici e valgono sia nei negozi fisici che online.

Le date di inizio e fine saldi invernali cambiano da nord a sud del Paese. Quest'anno è la Sicilia a fare da aprifila: sull'isola si comincia già il 2 gennaio. Seguiranno poi il 5 gennaio tutte le altre regioni d'Italia. Il calendario completo delle date di inizio e fine dei saldi invernali 2023 è stato diffuso dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio, ma è ancora in aggiornamento.

Saldi invernali 2023, il calendario e le date ufficiali regione per regione

Ecco le date di inizio e di fine dei saldi invernali 2023 regione per regione, da nord a sud del Paese, comprese le province autonome:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 5 Gennaio – 2 Marzo

Provincia di Bolzano: 5 Gennaio – 18 Febbraio

Calabria: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Campania: 5 Gennaio – 2 Aprile

Emilia Romagna: 5 Gennaio – 5 Marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 Gennaio – 31 Marzo

Lazio: 5 Gennaio – 15 Febbraio

Liguria: 5 Gennaio – 18 Febbraio

Lombardia: 5 Gennaio – 5 Marzo

Marche: 5 Gennaio – 1 Marzo

Molise: 5 Gennaio – 5 Marzo

Piemonte: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Puglia: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Sardegna: 5 Gennaio – 5 Marzo

Sicilia: 2 Gennaio – 15 Marzo

Toscana: 5 Gennaio – 5 Marzo

Provincia di Trento: 5 Gennaio – 5 Marzo

Umbria: 5 Gennaio – 5 Marzo

Valle D’Aosta: 5 Gennaio – 31 Marzo

Veneto: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Quando iniziano i saldi invernali 2023 online

Siamo reduci dal Black Friday e dal Cyber Monday, ma è già tempo di pensare e programmare gli acquisti per i saldi invernali 2023. Sicuramente siamo in un periodo di incertezza economica e lavorativo, ma il momento degli sconti di fine stagione resta sempre un appuntamento fisso per milioni di consumatori. Alcuni preferiscono fare acquisti nei negozi: abbigliamento, calzature, elettrodomestici, intimo, tecnologia, libri, accessori. Altri preferiscono fare acquisti sul web, dunque sugli e-commerce. I saldi invernali 2023, infatti, valgono anche online. Solitamente, i siti web mettono a disposizione dei prezzi ribassati alcuni giorni prima rispetto ai negozi fisici.

Come fare acquisti in tempo di saldi

Fare affari non significa darsi allo shopping sfrenato e inconsapevole. Tenendo d'occhio alcune dritte pratiche, è possibile non cadere in tentazioni che potrebbero rivelarsi mini truffe. Il Codacons, al riguardo, si raccomanda sempre di non farsi prendere dalla frenesia del momento. Importante è confrontare i prezzi del periodo dei saldi con quelli antecedenti, per essere certi che siano stati scontati. I negozi dovrebbero sempre essere chiari ed esporre il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto applicato. A volte, invece, non propongono prodotti di fine stagione, bensì avanzi di magazzino. Conservare lo scontrino è fondamentale per procedere al cambio, in caso di merce difettosa o guasta. Attenzione all'affidabilità del sito, in caso di acquisti online. Occhio anche ad offerte eccessivamente vantaggiose e a prezzi eccessivamente bassi.