Dove iniziano oggi i saldi invernali 2023: le date e la mappa delle Regioni È giunto il tanto atteso momento dei saldi invernali. Gli sconti cominciano oggi in due regioni d’Italia, per tutte le altre il via sarà tra il 3 e il 5 gennaio. Ecco il calendario completo da nord a sud.

A cura di Giusy Dente

L'anno nuovo porta con sé anche una bella notizia: i tanto attesi saldi invernali. Il 2023 comincia alla grande, all'insegna di sconti e promozioni di cui approfittare per portare a casa i prodotti più desiderati ad un prezzo ribassato. Oggi è la data fatidica per una sola regione d'Italia: le altre 19 dovranno aspettare un po' di più, per poter approfittare del saldi invernali 2023. Il calendario completo delle date di inizio e fine è stato diffuso e aggiornato dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio.

In quali Regioni i saldi invernali iniziano oggi 2 gennaio

A fare da aprifila ai saldi invernali 2023 ci pensano anche quest'anno la Sicilia e la Basilicata. Le due regioni sono le prime a dare il via a sconti e promozioni, proprio come l'anno scorso. Oggi 2 gennaio in Sicilia e Basilicata i negozi metteranno a disposizione della clientela dei prezzi ribassati, per acquistare prodotti di ogni tipo: accessori, abbigliamento, tecnologia, arredamernto, oggettistica. Saranno coinvolti anche gli ecommerce, l'ideale per chi ama fare shopping online senza mettere il piede fuori casa.

Quando iniziano i saldi 2023 nelle altre Regioni

Come l'anno scorso, solo la Sicilia e la Basilicata hanno l'avvio anticipato dei saldi invernali 2023. Da nord a sud del Paese, nelle altre regioni le date sono diversificate. Si comincia il 3 gennaio in Valle d'Aosta e si aggiungono all'elenco il 5 gennaio Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto.

Dovranno aspettare il 7 gennaio: il distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, il distretto di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco. A fare la differenza è anche la durata dei saldi: si va dai 45 giorni di Puglia e Liguria alle 6 settimane del Lazio fino ai 60 giorni di Toscana, Sardegna, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Molise.