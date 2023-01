Saldi invernali 2023: le camicie da acquistare (che non passeranno mai di moda) I saldi invernali sono l’occasione giusta per investire su una nuova camicia, il capo più versatile del guardaroba: dai modelli in jeans alla classica shirt a righe, ecco i modelli su cui puntare.

È sempre elegante, in estate e in inverno, di giorno e di sera, in ufficio o al ristorante. Parliamo della camicia, il capo seasonless ed evergreen per eccellenza, la tela bianca su cui dipingere qualsiasi look. La sua versatilità la rende il capo ideale da acquistare con i saldi invernali 2023, ormai entrati nel vivo un po' in tutta Italia: non passa mai di moda e si mette (davvero) con tutto. Ma attenzione, si fa presto a dire camicia: in jeans o in pelle, a righe o a quadrettoni, ecco le camicie da comprare con gli sconti.

La camicia di jeans

Partiamo da un classico, la denim shirt da indossare quattro stagioni. Il jeans ha un grande pregio: non passa mai di moda e con l'usura diventa ancora più cool.

Come abbinarla

Esattamente come i jeans cinquetasche, la camicia in denim è estremamente pratica e versatile: d'inverno si abbina con i pantaloni in pelle o un maxi cardigan, in primavera sarà la base per un look total denim, d'estate è l'unica giacca da mettere in valigia, da legare in vita per uscire la sera.

La camicia check o tartan

La camicia invernale per eccellenza è check: la fantasia a quadri, in tartan o in stile grunge, è il passepartout casual per la stagione fredda. Un ottimo investimento da assicurarsi con i saldi, sicuri di riusarla a ogni nuovo autunno.

Come abbinarla

La camicia check va scelta in versione oversize, da lasciare aperta su un top basic e baggy jeans. Nelle giornate più tiepide si indossa al posto della giacca su un outfit monocromo, ma si indossa anche di sera abbinata a una gonna in pelle.

La camicia a righe

Perfetta a ogni età, da sola o con un pullover: la camicia a righe è il capo che vi salverà dall'indecisione di cosa indossare al lavoro o nel tempo libero. I saldi sono l'occasione perfetta per investire su un capo di qualità, destinato a durare negli anni.

Come abbinarla

Jeans, mocassini e camicia a righe: il look casual-chic per eccellenza che non smette di affascinare la moda. Provatela in versione colorate su un paio di pantaloni bianchi, o in versione oversize su una mini, con gambaletti al ginocchio.

La camicia in pelle

Il modello più cool e audace di stagione? La camicia in pelle (o ecopelle) dal sapore rock. La pelle è il must have dell'inverno 2023 e la camicia è il capo da mettere in guardaroba con un po' di sconto.

Come abbinarla

La pelle quest'anno si porta in versione total look, dalla testa ai piedi, ma la camicia in pelle è perfetta anche come overshirt, da indossare sopra a un dolcevita sottile con anfibi o stivaletti chunky.

La camicia bianca

Dulcis in fundo: la camicia bianca, il capo più universale, chic e intramontabile del guardaroba. Una non è abbastanza per i mille usi che se ne possono fare, di giorno e di sera. I saldi 2023 potrebbero essere l'occasione perfetta per comprarne una (o una nuova).

Come abbinarla

Praticamente con tutto. Con una gonna in lana, sotto un corsetto, con pantaloni scintillanti in lamé: le combinazioni sono infinite.