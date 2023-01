Scarpe in saldo: 11 modelli per l’inverno 2023 da scegliere durante le svendite di fine stagione Gli sconti di fine stagione sono un’ottima occasione per regalarsi le scarpe di tendenza dell’inverno: dai tacchi agli anfibi, dalle sneakers colorate agli stivali texani.

A cura di Beatrice Manca

Ermanno Scervino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi invernali 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gennaio nel mondo della moda fa rima con saldi: le svendite di fine stagione sono in corso in tutta Italia, sia nei negozi fisici che nelle boutique online. Gli sconti sono un'ottima occasione per regalarsi le scarpe di tendenza che abbiamo visto (e amato) sulle passerelle e nel guardaroba delle star. Dagli stivaletti alla caviglia ai cuissard, dalle maxizeppe ai modelli oro o argento, ecco una guida completa ai modelli must have per l'inverno 2023 su cui vale la pena investire.

1. Le slingback

Il miglior investimento? Un classico che non passa mai di moda come le slingback, i tacchi bassi e chic con il cinturino alla caviglia. Perfette sotto un abito, una gonna plissé o con i pantaloni eleganti, aggiungono un tocco sofisticato con il vantaggio della comodità. A fine giornata, i piedi vi ringrazieranno!

MICHAEL Michael Kors

2. Le scarpe con zeppa o plateau

Le abbiamo viste sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23, sui red carpet e ai piedi delle star: ora è arrivato il momento di comprare un paio di scarpe con maxi platform approfittando degli sconti di fine stagione. Che siano sandali, pump con il cinturino o stivali, poco importa: l'importante è che la zeppa sia esagerata!

Leggi anche Pantaloni di tendenza in saldo: 6 modelli alla moda da scegliere durante i saldi invernali 2023

Le scarpe platform

3. I texani

C'è chi li ama e chi li odia, ma una cosa è certa: i camperos non passano mai di moda. Se cercate un paio di nuovi stivali da comprare in saldo puntate sui texani: i modelli più cool della stagione sono bassi, scamosciati o in pelle bicolor.

Mango su Zalando

4. I cuissard

Gli stivali must have dell'inverno 2023 sono decisamente i cuissard: quale migliore occasione delle svendite per comprarne un paio? Rasoterra o con il tacco, in pelle nera o colorati, come piacciono alle star, gli stivali alti fino alla coscia sono il modello più cool da indossare sotto abiti in maglia e maxipull.

Givenchy

5. Mary jane e pump con cinturini alla caviglia

Cercate un paio di scarpe con il tacco comode e originali? Provate le pump con i lacci o il cinturino alla caviglia, uno dei modelli di tendenza della stagione. Sono audaci, cool, e in versione colorata si sposano alla perfezione con minidress e short.

Vic Matiè

6. Le scarpe da montagna

Se pensate che gli scarponcini si indossano solo durante le escursioni, ripensateci: la tendenza gorpcore ha sdoganato gli scarponcini da trekking anche in città, e le passerelle lo dimostrano. Un'ottima idea se cercate un paio di scarpe resistenti e cool con cui affrontare le intemperie e il freddo invernale.

Emporio Armani

7. Le scarpe metallic

Non solo a Capodanno: stivali e pump metallizzati ci faranno compagnia fino alla primavera, proprio come abbiamo visto in passerella. Se vi innamorate di un paio di boots laminati in saldo o non sapete resistere alle scarpe argento, cogliete l'occasione e sfoggiatele sotto un semplice look total black.

Loriblù

8. Gli stivaletti furry

La tendenza furry ha invaso passerelle e guardaroba: tra le scarpe da comprare con i saldi 2023 ci sono sicuramente gli stivaletti pelosi, un modello caldissimo perfetto per un look da resort d'alta quota (anche se restate in città).

Palm Angels

9. Gli anfibi

Ci sono scarpe che sono veri e propri beni rifugio: si mettono con tutto e non passano mai di moda. Gli anfibi sono tra questi: nel classico nero o in versione colorata, sono il modello da mettere nella lista dei desideri dei saldi per sfoggiarli fino a primavera inoltrata.

Maria Luca

10. Gli ankle boots

Gli stivaletti alla caviglia si confermano uno dei modelli di scarpe più amati e di tendenza: un ottimo investimento da fare con i saldi e da sfoggiare h24, con pantaloni oversize, gonne longuette e comodi abiti in maglia.

Capasa Milano

11. Le sneakers colorate

Comode, spiritose, rilassate: cosa c'è di meglio di un paio di sneakers nell'armadio? Niente, appunto. Se siete in cerca di occasioni, puntate su un modello colorato da mettere tutti i giorni (e sì, sono state sdoganate anche sotto al completo).