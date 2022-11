Dai mocassini agli stivaletti: le scarpe per l’inverno più amate dalle star sono di pelo Quali sono le scarpe must dell’inverno 2023? Quelle pelose. Che siano Birkenstock in versione winter o stivali da yeti, non importa, la cosa certa è che le calzature furry sono già amatissime dalle star.

A cura di Valeria Paglionico

Il freddo sta arrivando e non sapete ancora come combattere il gelo con stile? La moda del momento vi viene incontro: i freddolosi non dovranno assolutamente avere più paura delle temperature rigide dell'inverno. Tra gli accessori must della prossima stagione ci sono anche le scarpe di pelo, dalle Birkenstock in versione winter agli stivali da yeti, l'importante è che abbiano almeno un dettagli furry. Le star sembrano già non poterne fare a meno, da Elisabetta Canalis a Dua Lipa, tanto che sui social mettono in scena vere e proprie gare di stile a colpi di morbide pellicce: ecco i modelli di scarpe furry da avere e i consigli per abbinarle nel modo giusto.

Le star che hanno sfoggiato le scarpe furry

A lanciare la mania delle scarpe di pelo sui social non potevano che essere le star, che stanno affrontando le prime giornate fredde proprio con queste calzature originali e calde. Ad aprire le danze è stata Elisabetta Canalis con le sue Birkenstock furry ma a farle seguito sono state diverse celebrities note nel nostro paese, da Alessia Marcuzzi alle sorelle Belén e Cecilia Rodriguez (che hanno addirittura lanciato un modello in questo stile con il loro brand Hinnominate).

Cecilia Rodriguez

L'ultima a essersi aggiunta alla lista è stata Dua Lipa, che su Instagram ha completato un adorabile look total white con un paio di stivali col tacco alto in tinta ricoperti di pelo. Insomma, a quanto pare le calzature in stile yeti sono l'oggetto del desiderio delle celebrities: in quanti troveranno il coraggio di seguire la mania anche nella "vita comune"?

Pinko

Come abbinare le scarpe di pelo

Le scarpe furry sono un vero e proprio must per l'Autunno/Inverno 2022- 2023: che siano a effetto yeti o solo con qualche inserto teddy bear, non importa, l'unica cosa che conta è che abbiano almeno un dettaglio peloso in vista. Essendo dei modelli decisamente appariscenti, abbinarli non è sempre un gioco da ragazzi. Per fortuna le grandi Maison internazionali che le hanno lanciate in passerella hanno proposto dei look che risulteranno glamour e soprattutto caldissimi.

Dolce&Gabbana

I più audaci possono puntare su un outfit total furry con degli stivali pelosi coordinati a una maxi pelliccia in tinta (come fatto da Dolce&Gabbana e da MSGM) ma in alternativa si possono portare le scarpe di pelo con un semplice minidress di pelle, con un completo di jeans o con un tailleur di un colore vitaminico (come proposto rispettivamente da Acne Studios, Dsquared2 e Sheena). Insomma, durante il prossimo inverno non bisognerà avere più paura del freddo, a patto che si trovi il coraggio di rivelare la propria audacia con un paio di scarpe pelose.