Saldi invernali 2023: le gonne di tendenza da acquistare a prezzi scontati I saldi invernali 2023 sono l’occasione ideale per regalarsi le gonne più belle viste sulle passerelle invernali (a piccolo prezzo): i modelli più cool, calde e facili da abbinare.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Versace, Miu Miu, Michael Kors Collection

In pelle o in morbida lana, mini o lunghe, a ruota o a matita: le gonne che ci hanno fatto sognare sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 ora sono in saldo. Quale migliore occasione per investire sui modelli di tendenza approfittando degli sconti di fine stagione? A ognuna il suo modello: guida pratica alle gonne da comprare adesso e idee outfit per indossarle.

La minigonna

La minigonna è tornata di moda (ma se n'era mai andata?) e si conferma uno dei modelli più amati e celebrati delle passerelle. I saldi sono l'occasione giusta per concedersi questo sfizio senza pensieri, puntando sui classici modelli a pieghe, da indossare con mocassini e calzettoni al ginocchio, oppure su versioni scintillanti o in lamé, per look ispirati agli anni Duemila.

La minigonna Miu Miu

La gonna a ruota

Femminile e bon ton, la gonna a ruota di ispirazione anni Cinquanta è l'investimento perfetto per le svendite di fine stagione: è versatile e cambia mood in base agli abbinamenti. La tendenza è indossarla con maxi stivali e un bomber colorato, per un tocco metropolitano e cool, ma diventa sofisticata con una camicia bianca o un dolcevita.

Burberry

La gonna di jeans

Con il ritorno delle tendenze anni Novanta anche la gonna in jeans è tornata di moda. Comprarla ai saldi è un vero e proprio affare perché non conosce stagione, non invecchia mai ed è l'alleata perfetta per i look casual. Da scegliere in versione mini o longuette, perfetta con stivaletti bianchi e top dai colori acidi.

La gonna jeans di American Vintage

La gonna longuette

Se non siete fan delle mini potete sempre puntare sulle gonne longuette, a tubino o scivolate. Le passerelle le propongono con corsetti, scarpe con la zeppa e bomber corti.

La gonna longuette di Versace

La gonna in lana

Il modello più cozy e caldo dell'inverno? La gonna in maglia o in lana, la tendenza moda 2023 che ci farà compagnia fino a primavera, assicurandoci uno stile impeccabile anche nella tormenta.

La gonna in lana di Luisa Spagnoli

La gonna in pelle

Rock, ma con un tocco sofisticato: la gonna in pelle ha conquistato le passerelle Autunno/Inverno 2022-23. Con gli sconti si può indossare a prezzi vantaggiosi: i modelli su cui puntare sono di media lunghezza, a tubino o a ruota, da abbinare a maxipull colorati, giacche teddy e camicie check.