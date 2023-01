Come vestirsi quando fa freddo: la gonna di lana è la tendenza calda e glamour dell’inverno 2023 Come vestirsi nelle giornate più fredde di gennaio? Con la gonna in lana, il must have caldo e glamour dell’Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra BOSS, Blumarine, Ferragamo

La tendenza più calda e raffinata dell'inverno? Il knitwear: maglia, lana e tricot hanno conquistato la moda Autunno/Inverno 2022-23 per aggiungere un tocco di calore e morbidezza in più nelle giornate più fredde dell'anno. Chi ha detto che fino alla primavera bisogna rinunciare alle gonne? La soluzione è sceglierle in lana, in maglia o in cachemere, come quelle viste sulle passerelle di Chanel, Blumarine ed Etro.

Le gonne in maglia sono la tendenza dell'inverno 2023

Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 hanno proposto gonne lunghe, medie o mini effetto tricot. Abbinata a un dolcevita e a stivali in pelle diventa il rifugio cozy dello stile invernale: è confortevole e bon ton al tempo stesso. Chanel propone modelli al ginocchio da indossare con maxi cardigan, calzettoni e galosce, mentre Ferragamo fa sfilare longuette candide effetto nuvola, da portare con stringate o mocassini.

La gonna in maglia di Chanel

La maglia in passerella viene anche declinata in versione sensuale da AndreAdamo, che fa sfilare mini con l'orlo arricciato e tagli cut out, e da Blumarine, con le sue ormai celebri gonne di roselline arricciate.

Minigonna in maglia AndreAdamo

Come abbinare le gonne in lana

La gonna in lana o in cachemere è perfetta per i look invernali per la sua versatilità: con un dolcevita coordinato crea look sofisticati e comodi, da impreziosite con una spilla e un paio di slingback a contrasto. Per look più casual provatela con una semplice bianca e un paio di mocassini college.

Gonna in lana di Jil Sander

Per le giornate di freddo intenso giocate con il layering, l'arte di stratificare: un maglione a collo alto, collant pesanti, chelsea boots o ankle boots in pelle. Sopra? Un maxi coat o un bomber oversize: la colonnina di mercurio può scendere sotto zero e sarete comunque cool!