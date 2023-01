Saldi invernali 2023, la gonna in pelle è il capo di tendenza da comprare con gli sconti La gonna must da comprare con i saldi? In pelle, pratica e versatile: i modelli di tendenza e i look a cui ispirarsi per indossarla.

A cura di Beatrice Manca

Chloé, Bottega Veneta, Prabal Gurung

Anno nuovo, guardaroba nuovo (o quasi). I saldi invernali 2023 sono dietro l'angolo in tutte le regioni d'Italia ed è l'occasione per concedersi qualche sfizio a piccolo prezzo. Per evitare acquisti compulsivi o inutili, l'ideale è puntare su un capo passepartout come la gonna in pelle, un must delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 da sfoggiare ancora e ancora nelle prossime stagioni.

La gonna in pelle è il capo su cui investire ai saldi 2023

Un po' rock, un po' diva: le gonne in pelle sono una delle tendenze più forti delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. Corte, midi o lunghe, sono perfette per aggiungere un tocco sofisticato ai look invernali. Il segreto del loro fascino è la versatilità: si sfruttano in tante diverse occasioni, informali e non, e ci faranno compagnia anche il prossimo autunno per una cena con gli amici, una passeggiata in centro e perché no, un look da ufficio diverso dal solito.

La gonna in pelle di Fendi

Come indossare la gonna in pelle

Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 hanno declinato la gonna in pelle in ogni possibile variante: bon ton quella blu di Fendi, sensuale la mini con lo spacco di AndreAdamo, raffinata la gonna balloon con le frange lilla di Bottega Veneta.

La gonna in pelle Gucci

Giocando con gli abbinamenti, la gonna in pelle cambia completamente mood: modelli a tubino si indossano in versione casual con pullover colorato e mocassini, ma diventano glamour con camicie in seta e tacchi alti. L'idea antifreddo? Con un cappotto furry colorato e calze in lana, giocando sul contrasto di texture e colori.

La gonna in pelle di N°21

Lunga o corta, mini o a tubino, con i bottoni al centro o con lo spacco: qualunque sia il vostro stile, una gonna in pelle nell'armadio non può mancare sulla lista dei saldi. Piccola spesa per cento, mille look da provare.