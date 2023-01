Le 8 borse di tendenza da acquistare durante i saldi invernali 2023 Secchiello o tracolla, mini o maxi, bianca o colorata: è il momento di regalarsi una delle borse must dell’inverno 2023 a piccolo prezzo, approfittando degli sconti di fine stagione.

A cura di Beatrice Manca

Prada

La borsa è molto più che un semplice accessorio: è una vera e propria dichiarazione di stile, lo scrigno dei nostri segreti, un oggetto a lungo sognato e desiderato. I saldi invernali sono l'occasione perfetta per farsi un regalo e comprare le borse di tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23 a piccolo prezzo. Dal secchiello alla tracolla, maxi o mini, nera o colorata: guida ai modelli più cool della stagione da non lasciarsi sfuggire alle svendite di fine stagione.

1. La maxi bag

Pratica, capiente, versatile: se come Mary Poppins siete convinte che la borsa debba contenere tutto il necessario per affrontare il mondo fuori casa, il modello ideale è la maxi bag squadrata, nera o in toni neutri. Facilissima da abbinare, sarà l'alleata discreta ventiquattr'ore su ventiquattro.

La borsa maxi di Chloé

2. La borsa sacco o secchiello

Una borsa elegante ma senza impegno? Puntate sul secchiello in versione mini: in velluto o in vernice, questa bag dalla forma retrò è il perfetto accessorio da indossare con tailleur e tacchi alti o con abiti lucenti in lamé.

Il secchiello di Halité

3. La borsa bianca

White is the new black: la borsa bianca, chic e raffinata, è il passepartout per ogni stagione. Si abbina con la stessa facilità del nero e regala un tocco sofisticato a ogni look. Perfetta per spezzare un outfit color block dalle tinte accese.

La borsa bianca di Prada

4. La borsa con la catena

Anche per le borse sono i dettagli a fare la differenza: la tracolla con il manico a catena, gold o argentata, si indossa come un gioiello. Illumina un completo oversize dalle tinte scure o un semplice cappotto a vestaglia.

La borsa a catena di Burberry

5. Il bauletto

Compatta e capiente al tempo stesso, la borsa a bauletto è uno dei modelli più amati di sempre. Con gli sconti si può comprare a prezzo ridotto una delle chicche di stagioni, color verde bosco o giallo senape, da abbinare a giacche vintage in montone o furry coat.

Il bauletto di Zanellato

6. La tracolla mini

Piccola, ma di grande effetto: la tracolla mini è perfetta su un maxi coat. Il tocco in più? Sceglietela coloratissima, per spezzare una giacca grigia o nera.

La tracolla mini di Palm Angels

7. La borsa matelassé

Tra i modelli intramontabili e sempre amati dal pubblico c'è la borsa in matelassé, con la caratteristica pelle impunturata. In colori brillanti o nel classico nero, si indossa con stivali a punta e pantaloni palazzo, di giorno e di sera.

La borsa trapuntata di CH Carolina Herrera

8. La borsa colorata

Quando si compra una nuova borsa si tende a puntare "sul sicuro", sui toni neutri facili da abbinare e che non stancano mai. I saldi sono l'occasione per sperimentare con il colore senza troppi sensi di colpa: una borsa lilla, verde salvia, rosso rubino o rosa fucsia è perfetta per ravvivare un semplice outfit total black. Il tocco di allegria che serve in queste giornate di tempo grigio.