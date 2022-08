Borse moda Autunno/Inverno 2022-23: dal bauletto alla baguette, i modelli di tendenza Dalla tracolla scamosciata alla borsa peluche, dai colori pastello al rosso acceso: le borse di tendenza e come abbinarle nei look autunnali.

A cura di Beatrice Manca

Versace

Anche se le vacanze proseguono e le giornate calde fanno ancora venir voglia di tuffi al mare e bikini, nel mondo della moda si inizia già a pensare all'autunno e alle tendenze che ci accompagneranno per la stagione fredda. Le collezioni Autunno/Inverno 2022-23 stanno arrivando nei negozi ed è il momento giusto per iniziare a ragionare sui pezzi cult da avere nel guardaroba autunnale, iniziando dalle borse must have viste in passerella!

La maxi clutch

Mini o maxi: le borse dell'autunno non conoscono mezze misure. Anche le clutch, le borse semirigide da portare in mano, diventano taglia XXL: in vernice o in cuoio, sono lo scrigno chic in cui custodire ogni segreto. Si infilano sottobraccio per andare in ufficio e non sfigurano neanche all'aperitivo.

La clutch di Bottega Veneta

La borsa trapuntata

Un grande classico: la minibag in pelle trapuntata è tornata in passerella. Le impunture rendono speciale anche il modello più minimal, da scegliere rigorosamente nero: piccola, versatile e raffinata, è perfetta in ogni occasione.

Leggi anche Tendenze accessori per la primavera: le borse alla moda sono triangolari

La bag trapuntata di Valentino

La maxi bag scamosciata

Se anche voi seguite la filosofia di Mary Poppins – in borsa bisogna tenere di tutto, perché non si sa mai come andrà la giornata – il modello che fa per voi è scamosciato, morbido e capiente. Da Etro a Sunnei, le passerelle la propongono nei colori caldi della terra, perfetti per le palette autunnali.

La borsa scamosciata di Sunnei

La borsa rossa

Stanchi della classica borsa nera? Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 hanno la soluzione: il colore di tendenza è decisamente il rosso vivo, proposto da Chanel, Moschino e Maison Margiela. Il colore simbolo della passione si abbina perfettamente a una camicia bianca basic o a un tailleur blu, ma ci farà compagnia anche in pieno inverno per illuminare il rigore di un cappotto grigio.

La borsa rossa di GCDS

La borsa di vernice nera

Le tendenze Autunno/Inverno 2022-23 rilanciano la borsa lucida in vernice. Ance Studio sceglie la maxi tote, Coperni la minibag a mano: qualunque sia la taglia, l'importante è il finish brillante e discreto, alleato versatile da portare con tutto, dal trench elegante al cappotto cammello.

La borsa in vernice di Coperni

Il bauletto con i manici

Le fan delle handbag ameranno il ritorno dell'intramontabile bauletto con i manici, in versione total black o con ricami fantasia. L'idea di tendenza? Sceglierlo della stessa tonalità del cappotto colorato, per look autunnali pieni di energia!

Il bauletto di Prada

La borsa peluche

La borsa può essere un bene rifugio ma anche il tocco di stravaganza che trasforma l'outfit più semplice. Se state cercando un modello originale da regalare (o regalarvi) puntate sulla borsa peluche, morbida, colorata e spiritosa: è il prossimo must have!

La borsa peluche di Ermanno Scerino

La baguette

Ormai lo sappiamo: gli anni Duemila dettano le tendenze più cool di questa e della prossima stagione. La borsa da avere questo autunno è l'iconica baguette, stretta e affusolata, da portare in spalla: ci si può sbizzarrire con colori accesi e dettagli scintillanti e sentirsi come Carrie Bradshaw di Sex and the City ogni volta che si esce di casa!

Blumarine

La borsa color pastello

Chi ha detto che in autunno si debbano indossare solo colori scuri? Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 dimostrano il contrario: in passerella è un tripudio di borse in tonalità delicate, dall'acquamarina al celeste polvere, dal verde salvia al giallo limone.

La borsa celeste pastello di Stella McCartney

La tolfa con patta frontale

C'era una volta la tolfa, la borsa da lavoro con la patta frontale. C'era e c'è ancora, proposta dalle passerelle in versione glamour con dettagli preziosi: mantiene però la sua anima pragmatica ed è la compagna di viaggio ideale per chi è sempre in movimento.