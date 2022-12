Quando iniziano i saldi invernali 2023 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali I saldi invernali 2023 a Milano e in Lombardia inizieranno ufficialmente il 5 gennaio e termineranno domenica 5 marzo 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

I saldi invernali 2023 a Milano e in Lombardia iniziano ufficialmente il 5 gennaio, il primo giorno feriale precedente quello dell'Epifania. La durata massima dei saldi è di sessanta giorni. Questo significa che, come si legge sul sito ufficiale della Regione Lombardia, termineranno domenica 5 marzo 2023. Come previsto dalla normativa regionale, sono proibite le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi.

Saldi invernali 2023 a Milano e in Lombardia: la data di inizio

Mancano quindi pochi giorni all'inizio dei saldi. Come previsto da Regione Lombardia, il primo giorno sarà proprio il 5 gennaio 2023: ogni anno infatti questi iniziano il primo giorno feriale che prevede l'Epifania mentre quelli estivi iniziano il primo sabato del mese di luglio.

Durante i saldi, i commercianti hanno l'obbligo di esporre, vicino al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. Non devono essere presentate comunicazioni pubblicitarie ingannevoli per il consumatore.

I prodotti in saldo inoltre devono essere separati da quelli venduti a prezzo normale e se un prodotto è difettoso, può essere chiesta la sostituzione dell'articolo o il rimborso. Ovviamente sarà necessario avere con sé, lo scontrino.

Quanto durano e quando finiscono i saldi invernali

Con i saldi ci sarà un assalto ai negozi e ai centri commerciali. Purtroppo questi hanno un tempo limitato. Solitamente i saldi non possono durare più di sessanta giorni. Quest'anno, in Lombardia, i saldi dovranno terminare entro domenica 5 marzo. Da quel momento in poi bisognerà aspettare luglio per poter acquistare nuovamente con i saldi.