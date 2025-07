video suggerito

Temporali e aria fresca in arrivo su Milano e Lombardia, le temperature scendono di 10 gradi: quando finirà il caldo Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha previsto forti temporali in arrivo su Milano e sulla Lombardia per domenica 6 luglio e lunedì 7. Finite le perturbazioni, l’aria fresca rimarrà almeno fino a venerdì, con temperature che dai 35 gradi di massima attuali potrebbero scendere a 25 gradi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ondata di caldo che da giorni sta colpendo Milano e le principali città italiane durerà ancora per poco: già coi primi temporali di questi giorni, la cupola di alta pressione dell'anticiclone africano che ha scaldato le nostre giornate si sta abbassando. Le perturbazioni in arrivo nel fine settimana del 5 e 6 luglio porteranno un importante abbassamento delle temperature in tutta la Lombardia, che potrebbero arrivare anche a dieci gradi in meno rispetto alle temperature attuali. "Questo significa – ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert – che da massime pomeridiane prossime ai 35 gradi si passerà momentaneamente a valori vicini ai 25 gradi". Sarà una situazione temporanea: il fresco dovrebbe durare fino a venerdì, ma già nel weekend di settimana prossima, quello del 12 e del 13 luglio, il termometro potrebbe tornare a salire.

Quando finirà l'ondata di calore

Già tra oggi, venerdì 4 luglio, e domani è previsto un aumento dell'instabilità che porterà, nella giornata di domenica, a violenti temporali sulla Lombardia e al primo brusco abbassamento delle temperature: "Aspettiamoci anche fenomeni di forte intensità – dice Abelli – con pioggia, grandine, colpi di vento. Di solito più c'è caldo, più poi il maltempo si farà sentire".

Un altro colpo al termometro arriverà a inizio settimana: "Per lunedì potrebbe arrivare un ulteriore afflusso di aria più fresca – continua l'esperto – e un nuovo calo termico al nord. La perturbazione di domenica di allontanerà, ma ne arriverà un'altra seguita da aria più fresca che metterà proprio fine all'ondata di caldo".

Quanto durerà il fresco

Dopo un inizio di settimana turbolento che farà abbassare il termometro, le perturbazioni se ne andranno e lasceranno solo il fresco, con giornate per lo più ventose almeno fino a venerdì. "I modelli – spiega Abelli – ci indicano alcuni giorni, almeno fino a venerdì, di clima più gradevole con addirittura temperature che, come abbiamo detto, scendono parecchio. Al nord e sulle regioni adriatiche sarà possibile arrivare anche sotto la media del periodo. Tutto questo senza grosse conseguenze, nel senso che l'instabilità ormai sarà passata e le giornate dovrebbero essere abbastanza tranquille, con scarso rischio di precipitazioni, magari solo un po' ventilate".

Dopo venerdì, però, il caldo potrebbe tornare: "I modelli sembrano intenzionati a far risalire l'anticiclone africano e l'aria calda dal fine settimana in poi", conclude l'esperto.