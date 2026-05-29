A Milano e in Lombardia nel weekend previsto caldo, cielo sereno e qualche nuvola: pioggia dal 2 giugno

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, spiega a Fanpage.it come sarà il tempo a Milano e in Lombardia da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, giorno in cui sono attese perturbazione, pioggia e un cambio di temperatura.

"Il weekend sarà ancora piuttosto caldo. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto cielo sereno e temperature piuttosto calde senza però arrivare agli estremi dei giorni scorsi. Sabato in particolare sarà una giornata assolutamente stabile e tranquilla dal punto di vista meteorologico. La temperatura massima si aggira intorno ai 32 gradi. Domenica invece si potrebbe arrivare anche a 33 gradi a Milano e nel Milanese", ha detto Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it in vista dell'arrivo del ponte del 2 giugno in cui tante persone avranno a disposizione qualche giorno di vacanza.

"In generale stiamo vivendo un periodo in cui tutte le temperature sono sopra la media, perché la media dovrebbe essere sui 26 gradi in questo periodo dell'anno. Anche di notte saremo sempre sopra i 20 gradi, quindi in questi casi si parla di notte tropicali", ha detto Galbiati spiegando il grande caldo percepito in questa ultima settimana a Milano ma non solo.

"Il 1° giugno, che per i meteorologi è considerato il primo giorno d'estate, dovrebbe essere una giornata caratterizzata soltanto da un po' di nubi di passaggio, su gran parte della Lombardia, mentre nella parte estrema orientale, verso il Bresciano, Garda, forse anche Mantovano, è prevista un po' di instabilità pomeridiana e potrebbe esserci qualche rovescio, ma nulla di particolarmente intenso".

Il lungo ponte quindi comincia bene – dice ancora Galbiati a Fanpage.it – a livello di tempo e un po' meno di temperature, e finisce invece con una perturbazione, prevista proprio per il 2 giugno. Non piccoli temperali diffusi ma proprio un peggioramento diffuso al Nord. Per questa perturbazione sono previste piogge e temporali, e cala quindi anche la temperatura.

"Questo è l'inizio – conclude Galbiati – di un cambio deciso di circolazione: da martedì 2 giugno non avremo più a che fare con l'anticiclone, e riprende il passaggio di perturbazioni atlantiche".