Supercella a Milano con temporali e forti venti, dopo il maltempo torna il caldo nel weekend: le previsioni

Flavia Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, spiega a Fanpage.it cos’è e come si forma una ‘supercella’, l’evento atmosferico che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri, 10 giugno, su Milano e la Lombardia. Nel weekend è previsto un netto miglioramento del tempo.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, si è abbattuta su Milano e la Lombardia una supercella temporalesca caratterizzata da forti venti. Si sono registrati numerosi alberi abbattuti dalla violenza del vento. A Milano città un albero è caduto su un'automobile senza, fortunatamente, provocare feriti. Mentre a Garbagnate Milanese gli alberi sulla carreggiata hanno creato difficoltà alle ambulanze dirette verso il pronto soccorso. Durante la tempesta portata dalla supercella sono state anche numerose le telefonate ricevute dai vigili del fuoco soprattutto nella zona tra Legnano Garbagnate e Cesate verso Varese.

La supercella che si è abbattuta sulla Lombardia

"La supercella è un temporale molto forte e intenso. All'interno del temporale talvolta si può creare un mesociclone, cioè un vortice d'aria atmosferico in rotazione, chiamato appunto supercella. In generale una supercella è un tipo di temporale che provoca delle situazioni critiche, come piogge torrenziali, grandinate, raffiche di vento molto forti anche in poco tempo, perché il vento che precipita al suolo può raggiungere anche i 98-100-120 km orari", a dirlo è Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, che ha spiegato a Fanpage.it cos'è una supercella.

"La supercella non è un fenomeno stazionario ma si sposta, proprio come è successo ieri, e può colpire diverse zone. La supercella la si riconosce perfettamente dalla forma, paragonabile a quella di una ‘mensola', perché sono nubi basse che si allargano in orizzontale, proprio come una mensola", ha detto ancora Galbiati spiegando a Fanpage.it l'origine e l'entità di certe condizioni atmosferiche.

"Questi fenomeni intensi sono favoriti da condizioni termiche dell'atmosfera, che toccano i bassi strati e arrivano dopo il caldo. Oppure sono favoriti dalla convergenza di venti, per esempio come è successo in Veneto che oltre a condizioni già favorevoli si è raggiunto anche l'aria più calda e umida in arrivo dall'Adriatico. In alcuni casi si creano quindi questi temporali violenti, detti ‘supercelle'. La loro frequenza è destinata, purtroppo, ad aumentare a causa del riscaldamento globale", ha concluso Galbiati.

Dopo il maltempo torna il caldo nel weekend: le previsioni

E dopo il maltempo che ha caratterizzato la giornata di ieri, da oggi e per tutto il weekend torna il bel tempo e il cielo sereno.

La giornata di oggi, giovedì 11 giugno – spiega ancora Galbiati – è caratterizzata da una ventilazione settentrionale tipica del post perturbazione. Le temperature sono leggermente in calo un po' in tutta Italia, tranne nelle zone del nord più vicine alle Alpi. Anche domani, venerdì 12 giugno, le temperature minime saranno all'alba un po' freschine, ma non troppo perché poi con l'arrivo del sole ci si riscalda rapidamente.

E ha proseguito dicendo che in generale, sempre domani, venerdì 12 e sabato 13 giugno, sono due giornate assolutamente soleggiate: poche nuvole anche in montagna e venti in diminuzione. Previsto un aumento delle temperature al nord, mentre l'area fredda che scende lungo l'Italia porterà ad un calo mediterraneo al sud. Sabato in particolare è previsto un ulteriore aumento della temperatura, sarà una giornata migliore perché il tempo è assolutamente stabile".

Anche domenica 14 giugno è prevista una bella giornata. Potrebbe esserci qualche passaggio nuvoloso, ma molto innocuo. Prevista anche qualche velatura in più ma con temperature che torneranno rapidamente su valori pienamente estivi. Da sabato in quasi tutte le località principali con temperatura a 30 gradi, in montagna saremmo in quote un po' inferiori, ha concluso Galbiati.