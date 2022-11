Saldi invernali 2023 in Campania a partire da mercoledì 5 gennaio Saldi invernali 2023, si parte da giovedì 5 gennaio in Campania. Lo ha deciso la Regione in accordo con le associazioni di categoria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si partirà giovedì 5 gennaio 2023 con i saldi invernali in Campania: confermata la data dunque già vista quest'anno, seppur con l'incognita Covid. Questa volta invece si preannunciano saldi come in pre-pandemia, e dunque con stime maggiori rispetto al passato. Nonostante il periodo economico non proprio ottimale, la riapertura ormai totale dei negozi e la caduta delle ultime restrizioni anti Covid, ci si attende una risposta importante dai cittadini della Campania. La decisione di confermare il 5 gennaio per l'inizio dei saldi invernali è arrivata da Palazzo Santa Lucia nella giornata di oggi, così come la durata che non potrà essere superiore ai sessanta giorni. Anche in questo caso, la decisione è stata presa in accordo con le associazioni di categoria.

In attesa di conoscere più dettagliatamente il piano dei saldi invernali 2023, in una nota ufficiale, la Regione Campania ha anticipato già da quest'oggi che "la data di inizio dei saldi invernali è stata individuata nel giorno 5 gennaio 2023 per una durata non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria".