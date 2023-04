Aurora Ramazzotti, la prima uscita milanese con Cesare: si gode la primavera in mocassini e chemisier Aurora Ramazzotti è uscita per la prima volta con Cesare tra le strade di Milano, ha approfittato del sole tiepido per sfoggiare un look in pieno stile primaverile: ecco cosa ha indossato la neomamma.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochissime settimane, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e ora si gode la nuova vita di famiglia. Ha documentato ogni dettaglio della gravidanza sui social ma dopo aver partorito ha sentito la necessità di prendersi una pausa da foto e Stories, così da rendersi conto realmente di tutto quello ciò che è successo. Ora, nonostante sia impegnatissima col piccolo, riesce a trovare sempre il modo per aggiornare i fan sulla maternità. Ha parlato dell'allattamento, ha mostrato con orgoglio la pancia post parto e ha rivelato di essere letteralmente rinata da quando ha potuto tenere il bimbo per la prima volta tra le braccia. Di recente è uscita per la prima volta tra le strade milanesi col passeggino e lo ha fatto con un look all'insegna del glamour.

Il look primaverile di Aurora Ramazzotti

A Pasqua Aurora Ramazzotti è uscita col piccolo Cesare per la prima volta dopo il parto, lo ha fatto con occhiali bianchi e felpa di pile, dando prova di essere una mamma super trendy. Ora, complice il sole tiepido degli ultimi giorni, si è concessa la prima passeggiata di famiglia tra le strade di Milano. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look in pieno stile primaverile? La figlia di Michelle ha pensato bene di puntare sulla comodità ma non per questo ha rinunciato allo stile. Ha abbinato un maxi abito verde bosco, per la precisione un modello chemisier over lungo fino alle ginocchia, a un gilet di lana color panna che ha usato al posto del cappotto

Aurora Ramazzotti segue il trend dei mocassini

Per completare il tutto Aurora ha scelto un paio di collant coprenti in total black e dei mocassini di pelle senza tacco, le scarpe must di stagione. Sebbene abbia continuato a seguire la mania del "no make-up", ha coperto gli occhi con un paio di occhiali da sole in stile diva, così da "mascherare" il viso struccato. Ha poi aggiunto un cappellino di lana chiaro e una mantella in tinta nel momento in cui il vento freddo ha cominciato a farsi sentire. Sorriso stampato sulle labbra, espressione serena e passeggino sempre sotto controllo: Aurora è una mamma dolce e amorevole e, accompagnata anche dal compagno Goffredo, è il ritratto della gioia. Quand'è che condividerà delle nuove foto di famiglia sui social?