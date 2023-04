Aurora Ramazzotti e la prima uscita con Cesare: pile e occhiali bianchi per la Pasqua in famiglia Aurora Ramazzotti ha condiviso le foto della sua prima uscita con il piccolo Cesare. Ecco dove ha trascorso le vacanze di Pasqua e il look scelto per l’occasione.

Da pochi giorni Aurora Ramazzotti è diventata mamma, ha dato alla luce il piccolo Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza, il quale ha recentemente spiegato il significato del nome completo del nascituro rivelando a tutti i fan della celebre coppia i motivi della scelta. Aurora ha partorito in una clinica privata in Svizzera, la stessa scelta da molti altri personaggi dello spettacolo, a rivelarlo è stata la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

La prima uscita di Aurora con il figlio Cesare

Durante i mesi successivi al momento in cui ha scoperto di essere incinta, Aurora ha voluto di condividere sui social ogni momento della sua gravidanza, mostrando il suo corpo che cambiava e il pancione che cresceva. Ha condiviso le gioie e i dolori di questo periodo così intenso e importante nella vita di una donna che porta con sé, oltre alla felicità, anche tanti dubbi e paure. Dopo aver partorito Aurora ha raccontato la sua esperienza con l'allattamento ed ha persino rivelato qual è stata la prima cosa che ha mangiato dopo aver partorito.

Il primo completino di Cesare e i regali ricevuti

La neo mamma ha un rapporto assiduo con i suoi follower e dopo aver preso qualche giorno di pausa dai social, per riprendersi dal parto, è tornata su Instagram, mostrando un dolce scatto di suo figlio Cesare in cui appare con indosso un completino decorato con stelle e quadretti vichy, rivelando poi che il neonato, seppur venuto al mondo da pochi giorni, ha praticamente più scarpe di lei. Lo ha fatto in una storia su instagram ironica, in cui mostra alcuni regali ricevuti per la nascita di Cesare, tra questi un paio di micro sneakers Nike.

Leggi anche Dove ha partorito Aurora Ramazzotti e come ha scelto la clinica

Goffredo con alcuni amici e il piccolo Cesare in carrozzina

Il look di Aurora per la prima uscita con Cesare

Dopo essersi ripresa dalle fatiche del parto e aver trascorso i primi giorni in casa, per le vacanze di Pasqua Aurora ha colto l'occasione per portare fuori il piccolo Cesare. La prima uscita della mamma con il nascituro è in compagnia del compagno Goffredo e di alcuni amici della coppia. Aurora ha mostrato su Instagram un selfie in cui appare con occhiali da sole rettangolari color crema e con indosso un comodissimo e caldo pile beige a effetto wool sheep. Il selfie è sormontato dalla scritta "prima uscita" accompagnata da un maxi cuore.

Pasqua immersi nella natura con il piccolo Cesare

La coppia ha trascorso in mezzo al verde e alla natura il giorno di Pasqua. Dopo il selfie in macchina che annunciava "la prima uscita", Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle stories di Instagram uno scatto in cui Goffredo appare accompagnato da un paio di amici, mentre trasporta la carrozzina attraverso un ponte immerso nel verde. Tutti i fan sanno quanto Aurora e Goffredo amano la montagna e soprattutto quanto amano trascorrere il tempo libero immersi nella natura, per questo per la prima uscita di Cesare non potevano che scegliere un luogo immerso nel verde