Aurora Ramazzotti mostra i regali ricevuti da Cesare: “Ha già più scarpe di me” Aurora Ramazzotti ha ricevuto moltissimi regali per il piccolo Cesare e li ha mostrati tutti (o quasi) sui social, non esitando a commentare tutto con la sua innata ironia.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi giorni, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore Goffredo Cerza, e non potrebbe essere più felice. Certo, subito dopo il parto si è concessa una breve pausa dai social per realizzare meglio tutto ciò che le era accaduto, ma ora è tornata a postare regolarmente come sempre. Nelle Stories ha mostrato il primo adorabile look del bebè, ha parlato dell'intensa esperienza dell'allattamento e non ha avuto paura di immortalarsi senza neppure un filo di trucco in versione neomamma. Solo di recente, però, ha lasciato spazio ai regalini ricevuti dal bimbo, commentando tutto con la sua innata ironia.

I mini regali per Cesare

Quando si parla di bambini "famosi", sono molti i brand che fanno a gara per inviare ai genitori accessori e abitini da fargli indossare, così da celebrare con stile la sua nascita. Il piccolo Cesare è uno di questi: complici le numerose collaborazioni fashion di mamma Aurora, ha ricevuto in dono diversi regalini da quando è nato a oggi. A mostrarli sui social è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker, che nelle prime ore del pomeriggio ha immortalato tutti gli adorabili accessori che sono entrati nel guardaroba del piccolo.

Le Jordan matchy matchy

Ci sono delle Nike Dunk total white in versione mini, delle Jordan bicolor matchy matchy per mamma e figlio, calzini di spugna in pieno streetstyle e tutine firmate Giada Benincasa decorate con la scritta "Ciao Amore" sul petto.

I regali firmati Nike

Il commento ironico di Aurora Ramazzotti

Sebbene Aurora si sia emozionata non poco di fronte questi dolcissimi regali, non ha potuto fare a meno di commentare la cosa con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Si è scattata un selfie in primo piano con lo sguardo sognante, il viso acqua e sapone e i capelli leggermente spettinati, scrivendo nella didascalia "Ha già più scarpe di me".

Le tutine firmate Giada Benincasa

Insomma, a quanto pare Cesare vanta già un guardaroba da star nonostante abbia solo pochi giorni di vita, tanto da fare concorrenza anche alla mamma. Da grande seguirà le orme della mamma e della nonna nello spettacolo? L'unica cosa certa al momento è che è destinato a diventare un'icona fashion.