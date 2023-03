Aurora Ramazzotti vicina al parto: la foto della cameretta del bambino Aurora Ramazzotti è prossima al parto e svela le prime immagini della cameretta del figlio in arrivo.

A cura di Clara Salzano

La cameretta del figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è ormai prossima al parto ma le modifiche in casa per accogliere il nascituro sono già iniziate. La giovane conduttrice tv ha mostrato le prime immagini della cameretta del figlio. Vediamo alcuni dettagli della stanza.

Aurora Ramazzotti in gravidanza

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza sono in attesa del loro primo figlio. Questi mesi precedenti al parto sono stati accompagnati di molte foto della coppia che testimoniano, anche in modo ironico, la trasformazione fisica della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La mamma di Aurora descrive quest'attesa come un'"indescrivibile emozione" e i giovani genitori ha iniziato già a pensare a come accogliere al meglio il loro bambino con una nuova cameretta nella nuova casa.

La cameretta del figlio di Aurora Ramazzotti

Negli ultimi mesi, in concomitanza con la gravidanza di Aurora Ramazzotti, la giovane coppia aveva mostrato diverse immagini del loro nuovo appartamento meneghino. La casa della figlia di Eros è stata oggetto di un lungo lavoro di ristrutturazione che ha seguito le esigenze dei neo genitori. L'ultima immagine condivisa da Aurora Ramazzotti mostra appunto la cameretta del bambino. Al momento la foto svela un angolo solo di una stanza attrezzato con un comodo fasciatoio e una pila di peluche di varie dimensioni. Il post condiviso su social dalla figlia di Michelle Hunziker ha ricevuto anche diverse critiche perché mostra un grande televisore proprio accanto al fasciatoio che per tanti non risulta appropriato. Al momento però non si ha la certezza che l'immagine condivisa sui social da Aurora Ramazzotti riguardi una vera e propria camera dedicata al bambino o semplicemente un angolo attrezzato in una stanza della casa. Attendiamo dunque di avere altre immagini in futuro per fornire delle descrizione più dettagliate.