Aurora Ramazzotti, dopo il parto l’acne è tornata: “La pelle cambia come noi, va bene” Gravidanza e parto hanno cambiato il corpo di Aurora Ramazzotti, ma ha accettato con amore questi cambiamenti naturali, compresa la ricomparsa dell’acne.

A cura di Giusy Dente

Per la community che la segue, Aurora Ramazzotti è un'icona di skin positive. Lo è diventata da quando ha raccontato il conflittuale rapporto con la pelle del proprio viso, un rapporto che nel tempo è mutato. Ha sofferto di acne e questo problema l'ha fortemente condizionata. Ha dovuto lavorarci molto, non solo in termini di trattamenti e prodotti per il viso. Ha dovuto lavorare su se stessa e la propria autostima, per capire che l'ossessione per la perfezione è logorante e che non si può vivere cercando di raggiungere un ideale inesistente. Lei è seguita dalla skin therapist Alice Lastrato, che l'ha aiutata a fare pace con lo specchio, che non significa solo eliminare rossori e brufoletti. Sa bene che negli alti e bassi del rapporto con l'acne, fondamentale è essere sereni e accettarsi, senza farsi scoraggiare quando i segni si fanno evidenti, bensì amandosi tutti i giorni. Lo sta facendo anche ora, che la gravidanza ha inciso sul suo corpo e sul suo viso con alcuni cambiamenti.

Aurora Ramazzotti si ama e si accetta

Gravidanza e parto hanno trasformato il corpo di Aurora Ramazzotti, qualcosa di assolutamente naturale ma che, comprensibilmente, non è facile da accettare. Ne ha parlato a cuore aperto a fan e follower, raccontando quanto l'arrivo del piccolo Cesare nella sua vita e dunque la maternità l'abbiano cambiata. Ha raccontato il rapporto difficile che da adolescente aveva con la propria immagine e la propria fisicità. Poi ha trovato la forza di interrompere quel circuito malato, quella tossicità che regolava il rapporto con lo specchio, minato alla base da un concetto deleterio di perfezione.

Oggi è una mamma e ama quel corpo che ha dato la vita: "Mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò". Non mancano i giorni no, a volte la pelle si ribella. Nelle Instagram Stories si è mostrata completamente struccata, senza filtri e ritocchini e ha spiegato: "Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati. La pelle cambia come cambiamo noi, it's ok".

Si è rivolta poi a chi come lei conosce la battaglia contro l'acne: "Non c'è un manuale da seguire per tutti, c'è solo la tua strada unica. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che ti dicono cosa devi fare. La tua strada è tua e di nessun altro". Forte di queste consapevolezze non ha avuto timori a far vedere anche il suo terzo occhio!