Aurora Ramazzotti in bikini dopo il parto: ai filtri preferisce l’autenticità del corpo naturale Primo bikini da mamma per Aurora Ramazzotti. Ha scelto di mostrarsi senza filtri, esattamente così com’è, in tutta la sua autenticità: un corpo normale e vero.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti sta familiarizzando con la nuova vita da mamma, una quotidianità tutta da riscrivere, ora che nella sua vita c'è il piccolo Cesare. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi e le sue giornate sono tutte per il bambino. Le priorità sono cambiate e il tempo libero è diminuito: questo le ha fatto rivalutare alcuni piccoli gesti apparentemente insignificanti, come il piccolo piacere di una doccia! Riesce comunque a trovare qualche momento da dedicare a se stessa, gli amici, al lavoro (portando il bimbo con sé sul set). Fondamentale è l'aiuto della nonna: Michelle Hunziker è entusiasta di questo ruolo! Quando possibile ama stare con lui e ha anche predisposto uno spazio a casa tutto per lui, con culla a baldacchino e fasciatoio coordinati. Proprio alla conduttrice, Aurora Ramzzotti e il compagno Goffredo Cerza hanno lasciato Cesare per qualche giorno, per un weekend fuori.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Liguria

La coppia per il weekend si è recata in Liguria, in occasione del matrimonio di una coppia di amici. Per i due neo genitori si tratta del primo fine settimana soli senza Cesare, lontano da lui: lo hanno lasciato per qualche giorno a nonna Michelle. Sui social la 26enne ha documentato il viaggio e i preparativi per le nozze. Ha fatto da damigella, assieme ad altre quattro ragazze, tutte vestite coordinato: abiti uguali, ma con scollatura diversa. Per l'influencer abito verde smeraldo in raso girocollo con stola color panna e un paio sandali nude: immancabile il mini bouquet. Dopo l'evento, Aurora Ramazzotti ne ha approfittato anche per un po' di relax al mare.

Aurora Ramazzotti in bikini

Per Aurora Ramazzotti questa è la prima estate da mamma, la prima in tre: lei, il compagno Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare. La gravidanza e il post parto sono stati documentati passo passo sui social: qui l'influencer, come sempre ironia e sincerità, ha raccontato momenti belli e meno belli. Non sono mancati i commenti sterili e i giudizi non richiesti, a cui ha risposto con un tatuaggio: il nuovo tattoo è proprio la critica ai consigli non richiesti che spesso vengono rivolti alle neo mamme, a chi si sente in diritto di dover sempre dire la propria credendo di saperne di più. Lei vuole essere libera di vivere la maternità serenamente, senza sentirsi oppressa dalle opinioni di chi invece cerca di farla sentire inadeguata e sbagliata, per esempio per la scelta di smettere di allattare al seno.

Oltre all'allattamento un argomento su cui si è spesso soffermata è il cambiamento del corpo. Ci ha scherzato sopra durante la gestazione, vedendo la pancia crescere mese dopo mese. Poi dopo il parto ha dovuto fare i conti con quel corpo trasformato che però riesce a fare grandi cose. Proprio per questo riesce a guardarlo con amore e gratitudine: perché ha dato la vita. Il confronto con l'estate scorsa, quando tutto era completamente diverso per lei, non le interessa. Nel 2022 di questi tempi neppure immaginava che di lì a poco avrebbe scoperto di aspettare un bambino! L'annuncio è arrivato a settembre con un esilarante video.

Quindi con serenità si è goduta il weekend al mare e le acque della sua amata Liguria, sfoggiando il primo bikini da mamma. Ha scelto un due pezzi monocolore blu composto da reggiseno con ampio scollo rotondo e tanga. Il suo è un elogio alla bellezza di un corpo naturale e vero. E in tanti, su Instagram, hanno appoggiato la scelta di mostrarsi così com'è, senza filtri, in tutta la sua autentica bellezza.