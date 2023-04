Aurora Ramazzotti e i piccoli piaceri da neo mamma: “Inspiegabile la gioia di una doccia” Ora che è concentrata h24 sul piccolo Cesare appena nato, Aurora Ramazzotti sta imparando a godersi i piccoli piaceri della vita: “Non si può spiegare la gioia di prendersi il tempo di farsi una doccia calda in queste prime settimane”.

A cura di Giusy Dente

La nascita di un bimbo è uno stravolgimento per tutta la famiglia e in particolare per i neo genitori, alle prese con una quotidianità del tutto nuova che ruota tutta intorno ai bisogni di chi dipende esclusivamente da te. Per Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti ora al primo posto c'è il piccolo Cesare. Il bimbo è nato da tre settimane: la figlia di Michelle Hunziker ha partorito in una clinica in Svizzera e poco dopo è rientrata a casa, pronta per la nuova avventura da mamma.

Si sta rivelando un'esperienza ricca di emozioni, a tratti anche difficile. Così come ha fatto nei nove mesi di gravidanza, in cui non ha nascosto gli aspetti negativi del percorso, anche ora la 26enne è molto sincera in merito alle sue paure e a ciò che le passa per la testa. Essere la mamma di Cesare è una gioia immensa, ma ha imparato a godersi anche gioie che magari fino a tre settimane fa considerava insignificanti!

La nuova vita di Aurora Ramazzotti

La notizia della gravidanza ha riempito di gioia l'intera famiglia, entusiasta dell'arrivo di un bebè. In particolare Michelle Hunziker è felicissima di fare la nonna, o meglio la nonna 2.0 come si è definita lei stessa. Non a caso ha predisposto nel suo appartamento una cameretta per il nipotino: Cesare ha a disposizione una culla con fasciatoio e tutto il necessario per i cambi. Sicuramente Aurora Ramazzotti potrà contare sul supporto morale e sull'aiuto materiale di sua madre, essenziale soprattutto nel primo periodo. Il tempo da dedicare a sé è poco e tutto è una scoperta: non sempre piacevole!

La neo mamma ha sperimentato le difficoltà di guardarsi allo specchio e vedere un corpo diverso. Ma ha accettato questi cambiamenti e l'immagine riflessa non la spaventa, non le fa paura, perché racconta qualcosa di bello e importante: parla di vita. Al tempo stesso, ha imparato anche a godere di ogni attimo prezioso: non solo in compagnia di suo figlio, ma anche di solitudine. Anche una semplice doccia calda si è rivelata un piacere senza precedenti!

In passato era qualcosa di scontato e quotidiano, ma ora con un neonato a cui badare h24 il tempo da dedicare a se stessa si è drasticamente ridotto. Ecco perché una piccola pausa di solitudine può rivelarsi estremamente preziosa. Lo ha testimoniato sui social scrivendo: "Non si può spiegare la gioia di prendersi il tempo di farsi una doccia calda in queste prime settimane".