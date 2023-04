Aurora Ramazzotti porta Cesare da nonna Michelle e rifà la manicure: ora ha le tidy mama nails Ieri pomeriggio Aurora Ramazzotti ha portato il piccolo Cesare dalla nonna Michelle Hunziker e ne ha approfittato per fare visita all’estetista di fiducia. Si è rifatta la manicure, puntando tutto sulle cosiddette “tidy mama nails”: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da poche settimane e ora sta provando a destreggiarsi tra i mille impegni della sua "nuova vita". Ha messo al mondo Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e fin da pochissimi secondi dopo il parto si è resa conto del fatto che il piccolo avrebbe riempito per sempre d'amore incondizionato la sua quotidianità. Non sorprende, dunque, che in un primo momento si sia concessa una pausa dai social per capire cosa era realmente accaduto. Ora però è tornata a postare regolarmente e, tra riferimenti all'allattamento e selfie con la pancia post parto in vista, ha rivelato le gioie e i "dolori" della maternità. Ieri si è concessa un momento di pausa: ha portato il bimbo da nonna Michelle Hunziker e ne ha approfittato per rifarsi la manicure.

Il look casual di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker è felicissima di poter stringere tra le braccia il nipotino e sui social ama scherzare sulla sua nuova vita da nonna. Ieri, dopo aver dedicato la mattinata a un durissimo allenamento, ha accolto Aurora e Cesare a casa sua (dove ha allestito un adorabile angolo per il piccolo). Al motto di "Oggi dalla nonna", la neomamma si è immortalata in ascensore con l'ovetto tra le mani e indosso leggings neri, t-shirt bianca e un cappottino trapuntato oversize, un modello in verde militare leggero e col cappuccio perfetto per la primavera. Ha poi completato il tutto con un paio di mocassini raso terra che ha portato con i calzettoni bianchi in vista (come impone il trend di stagione).

Il look casual di Aurora Ramazzotti

Cosa sono le tidy mama nails

Dopo aver lasciato Cesare a dormire con nonna Michelle, Aurora Ramazzotti ha fatto visita all'estetista di fiducia Marianna Toscano per rifarsi la manicure. Nell'ultimo mese ha sfoggiato delle unghie total black dall'animo dark, ora ha lasciato spazio alla sobrietà. Ha puntato tutto su uno smalto nude ma non ha rinunciato alla forma a mandorla, l'ideale per evitare di far male al piccolo. Nelle Stories ha poi dato anche un nome originale e a tema a questa nuova manicure: l'ha chiamata "Tidy mama nails", ovvero "Unghie da mamma ordinata". Quante sono le neomamme che si ispireranno a lei per aggiungere un tocco chic alla loro nuova vita?