Michelle Hunziker con fiori e teschi sul leggings, il nuovo look da palestra è pop Michelle Hunziker ha dedicato la mattinata a un intenso allenamento in palestra e non ha esitato a mostrarsi sui social in versione sporty: ecco il nuovo outfit dall’animo pop sfoggiato durante il workout.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è una delle donne più amate della tv e, nonostante gli anni che passano, lei continua a essere in splendida forma, tanto da fare invidia anche alle giovanissime. Da qualche settimana è diventata nonna, ha accolto in famiglia il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti al quale ha "regalato" anche un'adorabile cameretta a casa sua, e non potrebbe essere più felice. Al di là degli impegni familiari, è attivissima anche sul fronte professionale: dopo il successo della seconda edizione di Michelle Impossible, ora è al timone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. Sul palco siamo abituati a vederla splendida ed elegante tra completi gessati e jumpsuit-panciotto, ma cosa fa quotidianamente per tenersi tonica e snella?

L'allenamento per le gambe di Michelle Hunziker

Non è una novità che Michelle Hunziker si sottoponga regolarmente a degli allenamenti super intensi per tenersi in forma, ma solo di recente ha cominciato a documentarli nei minimi dettagli sui social. Questa mattina, ad esempio, si è immortalata poco prima di dare il via al workout full body con tanto di didascalia "Carichiamoci per questa nuova giornata". Poco dopo ha cominciato con gli esercizi col bilanciere, dal front squat con un peso da 45 kg ai romanian deadlift con 60 kg, poi ha continuato con un circuito con sissy squat e leg curl. Dopo aver completato le gambe è passata al resto del corpo, il tutto senza perdere la forza e la grinta che da sempre la contraddistinguono.

Michelle Hunziker si allena col bilanciere

Michelle Hunziker in versione pop e sporty

Ad aver attirato le attenzioni dei fan di Michelle non è stato solo il suo allenamento super intenso ma anche l'originale look da palestra sfoggiato. Solitamente quando si dà all'attività fisica punta sempre su dei completini sportivi total black, oggi però ha pensato bene di lasciare spazio all'originalità. Ha abbinato una t-shirt nera con le spalline imbottite e il collo alto a un paio di leggings dallo stile pop, un modello aderentissimo decorato all-over con dei disegni coloratissimi a forma di teschi, fiori, visi di pin-up e bocche col rossetto rosso. Sneakers bianche con i calzettoni a vista, chignon tiratissimo e viso senza trucco: la conduttrice è meravigliosa anche in versione sporty.

